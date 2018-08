Stejně jako loni se i letos budou pouštět balónky pro štěstí.

Už zítra ožijí Svojšice

Představení kandidátů KSČM, diskusní stany, občerstvení, zábava pro děti a snad i hezké počasí, to vše je již na zítřek připravené ve Svojšicích na Pardubicku, kde se koná tradiční setkání příznivců KSČM.

Akce, kterou pořádají královéhradečtí a pardubičtí komunisté, začíná již v deset hodin dopoledne a po jedné hodině odpolední by z ní měl být i přímý přenos na ČT 24. »Cílem této akce je setkávání lidí nejen z východních Čech, ale z celé republiky. Mohou zde diskutovat jak s vedením strany, tak s poslanci PS PČR, krajskými zastupiteli či kandidáty do Senátu a obecních zastupitelstev,« připomněla jedna z hlavních organizátorek, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM Věra Žižková.

Nejvyšší vedení strany se skutečně zúčastní hojně, tedy vlastně v plném počtu. Na místě bude v čele s předsedou ÚV KSČM a místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem, prvním místopředsedou Petrem Šimůnkem, místopředsedy Kateřinou Konečnou, Stanislavem Grospičem, Václavem Ortem či předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem. Připraveny pak budou diskusní stany jak s vedením KSČM a europoslanci, tak s kandidáty do nadcházejících voleb.

»Z programu bych upozornil na představení kandidátů KSČM pro podzimní volby z Pardubického a Královéhradeckého kraje a možnost diskuse s nimi. A jaká by to byla akce, kdyby nehrála do kroku parádní dechová hudba. Účastníky bude vítat populární Pernštejnka z Pardubic s kapelníkem Josefem Černým. Diváky určitě zaujme svým šarmem hudební duo Karel Gott revival Morava se zpěvákem Josefem Boudou. Světové a československé hity nabídne se svými půvabnými zpěvačkami kapela Express. Je připraveno mnoho stánků s občerstvením, krajovými i místními specialitami. Na své si přijdou i ti nejmenší, kteří budou mít na vyhrazeném místě připraven program s hrami a soutěžemi. Nabídka je tedy přitažlivá a máte se na co těšit,« shrnul předseda OV KSČM v Pardubicích Roman Harmat, který připravoval pro akci technické zázemí.

Akce se koná vlastně již po 28., ještě předloni však její místo bylo pod Kunětickou horou. »V loňském roce jsme museli čelit mnoha nepříznivým momentům. Změnilo se místo konání, dříve jsme se setkávali po 26 let pod Kunětickou horou, změnilo se datum konání na polovinu září oproti tradiční první zářijové sobotě. Nakonec nám nepřálo ani počasí, bylo dost deštivo,« připomněla loňské peripetie Žižková. »Když jsme v loňském roce poprvé pořádali tuto akci na novém místě, měli jsme strach, zda lidé přijedou. I přes nepřízeň počasí a nucenou změnu termínu byla akce úspěšná a zúčastnilo se jí okolo tisícovky občanů. V letošním roce jsme se vrátili, a to zejména vzhledem k vstřícnosti obce Svojšice, na původní tradiční termín, první sobotu v září. Proto věřím, že v kombinaci s očekávaným dobrým počasím bude návštěvnost výrazně vyšší,« doplnil Harmat.

A co organizátoři vzkazují? »Přála bych si, aby se nás sešlo ve Svojšicích co nejvíce, abychom se setkali se svými soudruhy, přáteli z celé republiky a odjížděli domů s pocitem sounáležitosti a nadšení, s tím, že náš boj za lepší svět není marný. Vždyť jedině spojením mnoha lidí můžeme bojovat proti nešvarům dnešní doby. Ať je nás tedy ve Svojšicích co nejvíce. Přijďte ‚pobejt‘ – k nám do východních Čech,« vyzvala Žižková. »Rád bych těm, co k nám zavítají, popřál krásné počasí, skvělou zábavu a hlavně možnost setkat se a v klidu podebatovat se zástupci KSČM nejen z Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale i z ostatních koutů republiky. Vážíme si každého návštěvníka a pevně věřím, že všichni budou ze setkání odjíždět s dobrým pocitem a hezkou vzpomínkou,« doplnil Harmat.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Petr KOJZAR