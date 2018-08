Ilustrační FOTO - Haló noviny

Neziskovky mají dostat o půl miliardy méně

V návrhu rozpočtu na příští rok klesla suma určená neziskovým organizacím o 586 milionů korun oproti původnímu plánu. Přesto má celkový objem vzrůst oproti letošku o 800 milionů.

Výrazně klesat mají peníze neziskovkám vázaným na ministerstvo školství, s růstem naopak počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. O požadavcích bude vláda ještě jednat. »Je to nárůst od roku 2018 asi o 800 milionů, takže jednotlivé resorty mají plusy nebo minusy,« řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Na zasedání vlády v úterý chce s jednotlivými ministry podrobně probrat plány tam, kde mají výdaje rozpočtu růst.

Ve zdravotnictví mají být výdaje na neziskový sektor nižší o 70 milionů, školství o 448 milionů. »Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšuje o 98 milionů, úřad vlády snižuje o 65 milionů, povedeme k tomu debatu s ministry, hlavně mě zajímá navýšení, bude to ještě téma,« uvedl premiér.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) míní, že na práci a hospodaření neziskových organizací je třeba se podívat v souvislostech, nebazírovat na jednotlivostech. »Je otázka, zda všechny dotační tituly, všechny projekty spolufinancované ze státního rozpočtu, jsou efektivní. Jsem přesvědčena o tom, že z 98 procent jsou neziskové organizace potřebné, potřebují naši podporu, a není pochyb o tom, že naše společnost jejich činnost v konkrétních oblastech potřebuje a také ji využívá,« zdůraznila. Současně však uvedla, že určité malé procento pochybností o tom, že některé meziskoky přece jen pracují neefektivně, existuje. Řešení má, je sice logické, ale asi nebude jednoduché. Každopádně vyžaduje diskusi všech zúčastněných. »Je třeba najít systémové řešení,« uvedla totiž Vostrá. A takový krok bývá vždy hodně těžký a nejen politici, ale i nezisková sféra se na něm ne vždy shodnou.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá.

Nevládním neziskovým organizacím se v ČR daří. Jak jinak si vysvětlit jejich stále rostoucí počet. Zatímco v roce 1990 jich bylo 3879, v roce 2005 už 24 462 a v roce 2016 pro někoho neuvěřitelných 128 tisíc! Podle statistické ročenky tím pochopitelně přibývá pracovních míst v neziskovém sektoru. Zatímco v roce 2010 měl 46 300 zaměstnanců, v roce 2014 už to bylo 53 100. Nejsou to však jen pracovníci neziskových organizací, ale i vzdělávacích institucí, odborů, politických stran a profesních uskupení. Průměrný výdělek v neziskovém sektoru je nižší zhruba o pětinu než celostátní průměrná mzda.

Vláda bude postupovat podle výsledků analýzy

Někdy však může mít člověk pocit, že neziskové organizace z pozadí řídí život v ČR. A to v různých oblastech. Zejména velmi urputně svým přesvědčováním a mnohdy až nátlakem působí na politiky, zejména na členy parlamentu a vlády, aby prosadili to či ono. Samozřejmě si k tomu umějí vytvořit potřebnou publicitu spřízněných médií a nejednou i prostřednictvím sociálních sítí získat značný počet příznivců. Často tak vytvářejí ve společnosti dojem, že jejich názor je ten jediný správný.

Neziskové organizace nedávno kritizovaly výrok ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) z počátku srpna, že by ze 14 miliard korun ročních dotací pro neziskové organizace ráda ušetřila tři miliardy. Po vlně kritiky, která směřovala i na premiéra, Babiš tento týden uvedl, že vláda bude postupovat podle analýzy, kterou nechal vypracovat.

Podle rozboru financování, který si nechává každý rok vypracovat vláda, největší část dotací pro neziskové organizace putuje do podpory sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se pak využilo na sociální věci a na zaměstnanost. Tři pětiny celkové sumy poskytl předloni stát, víc než pětinu obce a kolem 16 procent kraje. Zbytek byl od státních fondů a agentur. Na sport samosprávy dávají výrazně víc než do podpory sociálních věcí. Do nich putovala zhruba pětina obecních a krajských dotací, na sport víc než dvě pětiny.

Stát v roce 2016 podpořil projekty 6941 organizací.

