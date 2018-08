Ilustrační FOTO - Haló noviny

Někteří odboráři nespokojení

Odboráři veřejné sféry nejsou spokojeni s návrhem vlády, aby se pracovníkům veřejného sektoru zvedly platové tarify od ledna o čtyři procenta. Podle nich je takové navýšení platového základu nedostatečné a tarifní růst by měl být vyšší.

Koaliční strany ANO a ČSSD se ve středu dohodly na tom, že by se příští rok mělo na platy vydat o osm procent peněz víc než letos. Částka na přidání činí víc než 25 miliard. Učitelům by se měl základ zvednout o patnáct procent, většině ostatních pracovníků o čtyři procenta a policistům a vojákům o dvě procenta. Zbytek peněz by měl putovat do odměn.

»Se čtyřmi procenty nesouhlasíme. Inflace by měla být pod třemi procenty. Lidé by tak dostali přidáno jen o procento. Nesouhlasíme ani se dvěma procenty u ozbrojených složek. To inflaci ani nepokryje. Je to nepřijatelné,« řekl Pavel Bednář, který je předákem úřednických odborů a mluví za celkem 13 odborových svazů veřejného sektoru z ČMKOS. Patří mezi ně zdravotnické, školské či hasičské odbory.

Podle šéfa Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumíra Dufka by lékaři chtěli víc peněz do tarifů, finanční odboráři zas spíš do stejně velkých příplatků. »V každé profesi je to jinak. Budeme hledat kompromis,« dodal Dufek.

Vládu čeká jednání s odbory dnes.

(ste)