Ilustrační FOTO - pixabay

Vztah dětí ke sportu nejvíc ovlivňuje rodina

Na pohybovou zdatnost dětí má zásadní vliv rodina, děti s bohatšími rodiči sportují více než jejich vrstevníci z chudších rodin. Výhodu mají také ti, kdo bydlí v blízkosti sportovních klubů.

Dokládá to analýza výsledků 96 tisíc dětí, kteří se v minulém školním roce zapojili do společného projektu Českého olympijského výboru a Sazky.

»Rodiče nejen vytvářejí vztah dítěte ke sportu, ale zároveň musí finančně a organizačně zabezpečit jeho dostupnost. Pokud tyto předpoklady rodina nevytváří, děti mají nižší výkonnost,« řekl novinářům Tomáš Perič z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Nejjednodušší cestou, jak získat vztah a motivaci k pravidelnému pohybu, zůstává podle něj pro velké množství školáků tělesná výchova ve škole.

»Myslím si, že nejpodstatnějším problémem je takřka tři desítky let trvající podfinancování sportovních aktivit, na které dlouhodobě doplácí ČR. Důsledkem je změna životního stylu, v němž vyrostla celá generace,« je přesvědčen člen školského výboru Sněmovny a předseda jeho podvýboru pro sport Ivo Pojezný (KSČM). Podle jeho slov to jsou rodiče ve věku do čtyřiceti let, kteří nemají pocit důležitosti sportu, proto děti k této nesmírně důležité činnosti nevedou.

Pojezný pro Haló noviny uvedl, že za poslední desetiletí klesl počet sportujících o více než 30 procent. Důsledkem je zhoršování zdravotního stavu především nárůstem obezity dětí, což se nadále zhoršuje. »Rapidně se snížil počet organizovaných dětí ve sportovních klubech a také dobrovolných kvalifikovaných trenérů. Tělocvik se postupně stal jedním z nejméně oblíbených předmětů ve školách. Není prakticky už nic, co by formovalo hodnotovou orientaci k fyzické činnosti a co by vytvářelo kladný vztah k pohybovým aktivitám,« prohlásil poslanec KSČM.

Naštěstí tu jsou prarodiče, školky i kluby

Analýza dat školáků, kteří sportují v projektu Olympijský víceboj, podle zástupců ČOV a Sazky opět potvrdila souvislost mezi zdatností dětí a ekonomickými údaji kraje. V těch bohatších, s vyšším HDP a procentem vysokoškoláků, jsou na tom děti s pohybem lépe. Nejlepších výsledků ve všech disciplínách dosahují již čtvrtý rok Praha a Liberecký kraj. Méně zdatní jsou školáci, kteří uvedli, že pochází z chudší rodiny a ti, které rodiče nevedli ke sportu od útlého dětství. Děti rozvíjejí své pohybové dovednosti spontánně méně než dříve. Může za to změna životního stylu. Už netráví tolik času venku s kamarády, ale sportují s rodiči nebo ve sportovních klubech.

Pojezného reakce na tuto část analýzy se dala předpokládat. »Pokud si 25 procent rodičů nemůže dovolit podporovat sportovní výchovu svých dětí v klubech, což je takřka půl milionu dětí, pak není divu, že se v ekonomicky chudších oblastech sportu nedaří,« konstatoval s tím, že v uplynulých letech se nenašla politická reprezentace, která by vyvinula větší úsilí ke změně. Vztah ke sportu se utváří od nejútlejšího mládí a začít sportovat ve škole je podle jeho názoru většinou pozdě. Začít se musí od malička a právě v rodině je veškerý základ.

Bude však neaktivní generace na nápravě spolupracovat? »Naštěstí jsou tu prarodiče a velkou důležitost budou jistě hrát předškolní zařízení a samotné sportovní kluby. Jsem však optimista a věřím, že sportu se přece jen začíná blýskat na lepší časy, do Poslanecké sněmovny jde návrh novely o podpoře sportu, která by mohla nastartovat právě takové změny, které sportovní prostředí očekává,« neztrácí poslanec KSČM naději v lepší příští. Tvrdí však, že nejde jen o zvýšení financí z eráru na sport, ale i o změny systému podpory dětí a mládeže. První kroky svou novelou vytvořila minulá Sněmovna, a situace v oblasti sportu, včetně odměňování mládežnických trenérů se již začíná pomalu lepšit. »Zda tomu pomůže i připravované ‚malé ministerstvo sportu‘, uvidíme v brzké budoucnosti. Já věřím, že ano,« dodal Pojezný.

Podle zástupců ČOV a Sazky rodiče často nevědí, jaký sport by měli dítěti vybrat, ani kde ho najdou. Pomoct jim může mj. webový portál Sport v okolí, informoval předseda ČOV Jiří Kejval. Lidé na něm najdou 16 tisíc sportovních klubů.

Letošní statistiky Eurobarometru, které každé čtyři roky zpracovává Evropská komise, ukázaly, že lidé sportují stále méně bez ohledu na věk. Od roku 2014 ubylo nejvíce sportovců mezi 15 a 39 roky – o víc než 10 procent. Zhruba 18 procent občanů ČR uvedlo, že se nevěnuje žádné aktivitě kvůli nemoci či zdravotnímu handicapu, což je o čtyři procenta víc, než je průměr EU. Přibližně dvě třetiny lidí nesportují kvůli nedostatku času nebo malé motivaci k pohybu.

(ku)