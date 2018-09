Ilustrační FOTO - Pixabay

»Hlad« Indie po ropě prudce stoupá

Indie zřejmě překoná Čínu a od roku 2024 se stane hlavním tahounem růstu globální poptávky po ropě.

Vyplývá to z odhadu výzkumné a konzultační společnosti Wood Mackenzie, o kterém informuje server CNBC.

K vyšší poptávce v Indii přispěje hlavně rostoucí střední vrstva a sílící potřeba mobility. Indie by se v letech 2017 až 2035 měla na růstu globální poptávky po ropě podílet asi třetinou. Do roku 2035 by měla Indie potřebovat navíc 3,2 až 4,7 milionu barelů denně, aby byla schopna uspokojit poptávku po pohonných hmotách. To bude 1,7krát až dvakrát více než v současnosti.

Na druhé straně Čína, která je v současnosti největším spotřebitelem ropy na světě, bude zřejmě potřebovat ropy méně. Loni Čína překonala Spojené státy a stala se největším dovozcem ropy na světě. V letech 2024 až 2035 by však růst poptávky měl zpomalovat. Mohou za to dva trendy: jednak potřebu benzinu a nafty snižují alternativní zdroje energie, jako je elektřina a plyn, jednak poptávku po pohonných hmotách sníží také efektivnější systém nákladní přepravy a úspornější nákladní auta.

Vyhlídky Indie jsou již dlouho spojeny s vývojem cen ropy, protože Indie je čistým dovozcem. Růst cen má tak negativní dopad na ekonomiku země. V důsledku toho by ekonomika mohla dál oslabovat a deficit zahraničního obchodu a bilance běžného účtu se dál zvyšovat, což bude ohrožovat další ekonomický růst.

(ici)