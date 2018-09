Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda našla s odbory kompromis

Vláda se dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru v příštím roce. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, policistům a vojákům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků.

Přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky. Nepedagogickým pracovníkům by suma na tarify a odměny měla vzrůst o deset procent, civilním zaměstnancům soudů o 13,9 procenta, pracovníkům státních zastupitelství o 15,9 procenta, v kultuře o 10,9 procenta, v úřadech práce o 10,5 procenta, v České správě sociálního zabezpečení o 9,6 procenta. Ostatní profese by měly dostat o 7,4 procenta prostředků víc a policisté a hasiči o osm procent. U ozbrojených složek se tarif zvedne o dvě procenta a zbytek se rozdělí do rizikových příplatků.

»Mám pocit, nebo možná jistotu, že jsme se domluvili. Došlo ke kompromisu ohledně navýšení tarifu. Naše představa byla čtyři procenta, dohodli jsme se na pěti procentech,« uvedl po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič je rád, že k dohodě došlo. »Považuji to za přijatelný kompromis. Oceňuji, že došlo k určitému odstupňování, protože ve veřejné sféře byly některé zaměstnanecké skupiny mimořádně podhodnocené. Osobně bych si samozřejmě dovedl představit i vyšší nárůst, protože tento v zásadě jen pokryje inflaci, ale chápu, že při vyjednávání musí se svých nároků nakonec slevit každá strana,« řekl Haló novinám Grospič.

Podle mluvčího třinácti odborových svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře odbory do jednání šly s tím, že chtěly vyjednat tarifní růst o šest procent a u ozbrojených složek o čtyři procenta. Výsledek považují předáci za kompromis. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší odborová centrála požadovala původně růst tarifů o deset procent pro všechny zaměstnance a také navýšení celkové sumy na platy. Vláda původně chtěla částku na platy zvednout o šest procent. Na navýšení tak mělo v rozpočtu příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají ještě další tři miliardy. Suma na platy tak bude celkově zhruba o osm procent vyšší.

Odbory teď chtějí na rozdělení částky na odměny a příplatky dohlédnout. »Budeme ve spolupráci s ministerstvy práce a financí dohlížet na přípravu nařízení vlády, aby prostředky na nadtarifní složky skutečně doputovaly k zaměstnancům,« uvedl Bednář.

Ve veřejném sektoru pracovalo v prvním čtvrtletí podle údajů informačního systému o průměrném výdělku 682 500 lidí. Dostávají plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním kvartále 32 725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30 623 korun. Podle Bednáře jsou ale příjmy řadových úředníků, soudních zapisovatelů či pracovníků v kultuře mnohem nižší.

(ste)