V titulní roli Doktora Oxe budou alternovat Jiří Korn (vpravo) a Martin Pošta

Nový muzikál Doktor Ox: zkoušky běží naplno!

Muzikálová komedie inspirovaná povídkou Julese Verna z produkce Divadla Hybernia, ve které konečně může každý milovat, koho chce, myslet si, co chce, ale nejdříve si musí tuhle svobodu vybudovat, jde do finále. V úterý dopoledne byly novinky představeny přímo na místě novinářům a dalším hostům.

Muzikál pojednává o mladých hrdinech, kteří se vzepřou záměru zločinného Doktora Oxe. Není v něm nouze o dramatické scény. Hlavní postava ukazuje jedince, který chce masově ovládat myšlení obyvatel, a to je v dnešní době virtuální reality a internetu velice aktuální.

Petra Vraspírová alias Amélie

Podle slov autora a režiséra Zdeňka Zelenky díky náročnému dvouměsíčnímu zkoušení zastávají účinkující svoje role na jedničku, role je baví, a to i díky skvělé hudbě Jiřího Škorpíka a vtipným textům Borise Pralovszkého. »Zkoušky jsou naplánované na dva měsíce od 9 do 17 hodin včetně choreografie a korepetice. A scéna se opakuje každá tolikrát, dokud není splněný účel daný libretem,« uvedl Zelenka.

Petra Vraspírová, představitelka jedné z hlavních rolí Amélie, mladé dívky plné snů, se na roli těší. Na nebojácné dívce, která potkává lásku svého života, za niž bojuje ze všech sil, má nejraději její hlavu plnou snů, její vzdor vůči celé společnosti. Její něžné já, které se otevírá v několika písních. Její víru věřit ve své vlastní já a jít za svým srdcem stůj co stůj. »Do role, která se mi tak dobře učí, vyplním i sama sebe a věřím, že budeme obě jako jedna bytost.«

Anička Slováčková, která se zhostila postavy Cordelie, ji vnímá jako lehkou rebelku. „Vystavuji si ji tak, aby se mi hrála hezky a něco společného bych v ní alespoň trochu našla,« řekla Anička a dodala: »Myslím, že do premiéry nebudu spokojená, zkoušky jsou dost náročné, tak uvidíme, ale věřím v dobrý výsledek.«

Nejen zábava, ale i vyšší ambice

Režisér Zelenka oceňuje účinkující, jejich herecké, taneční a činoherní výkony, které jsou zejména v hlavních rolích velmi náročné. Zmiňuje například jednu z hlavních postav Tristona. Postava se v průběhu děje mění z naivního chlapce až po mladíka, který se odvážně dokáže v dramatické situaci postavit na stranu spravedlnosti. »Muzikál by měl nejen pobavit, ale měl by mít i vyšší ambice. A tady ta myšlenková nadstavba je, jak doufám, docela čitelná,« popsal Zelenka a dodal, že konec muzikálu bude pro diváky velkým překvapením, prozradit může snad jen to, že se odehraje v současnosti.

Autoři tak ve svém díle varují před lidmi, kteří se snaží ovládat myšlení obyvatel za každou cenu a jdou přes mrtvoly - což je Doktor Ox. Tvůrci věří, že premiéra, která je naplánovaná na 5. října v Divadle Hybernia, splní očekávání. Bude to muzikál zábavný a pro diváky svým zpracováním, svým záměrem atraktivní a v současné nabídce muzikálů bude snad vítaným žánrovým osvěžením.

(mac)

FOTO - Doktor Ox/Divadlo Hybernia