Hltač

Každý máme svou malou nebo větší úchylku a ostatní jsou svědci Jehovovi. Většinou nemám tendenci se vměšovat jakkoli do sekt a náboženství, ale v tomto případě musím udělat výjimku. Koneckonců, pokud vím, tak jich není málo, ale asi sedm milionů, a to už rozhodně není zanedbatelný počet.

Co se jaksi všeobecně ví, je to, že stojí v Praze u metra a ukazují na odiv svůj brakový komiks Strážní věž (větší plýtvání papírem neznám - 37 milionů výtisků hovoří za vše), že jsou vtíraví, a že chodí od domu k domu a zkoušejí přetáhnout pod svá křídla do svého stáda další a další ovečky. Pokud máte problém nejhůře ve svém osobním životě, pak se může zdát východiskem do tohoto stádečka jaksi přestoupit. Všichni vás odstrkují a najednou konečně zájem, pomoc a porozumění následuje z vaší strany důvěra a z jejich výplach mozku. Paradoxem je, že hlásají: »Zůstaňte bdělí«, ale to je právě velmi nežádoucí, protože byste mohli přijít na to, o co jim vlastně jde.

Chtějí získat váš život, musíte se stát hltačem jejich učení, pokud to bude Rada starších chtít, musíte své vlastní dítě vykopnout z domova, a to zcela bez objektivních důvodů, prostě jen tak protože není hltač. Když to neučiníte, pak následuje odplata ve formě vyloučení, kdy vás vaši poslušní dříve spoluhltači nesmí ani pozdravit a budou vámi pohrdat. Prostě Strážní věž zafunguje a všichni vás odstřelí jako myslivec srnu z posedu.

Nemusím nikomu myslím říkat, že soužití s takovým hltačem nebude žádný medík do čajíčku, jedná se spíše o zpočátku nepoznaný masochismus, který, když už tu jistotu máme, se změní v odpudivé trýznění, ze kterého jen těžko vede cesta ven. Vašeho trýznitele chválí jeho velká a jediná rodina za to, že není se svou malou a pro něj na rozdíl od vás zcela bezvýznamnou rodinou. Dokud se nepodvolíte jeho velké rodině a Jemu, zůstanete dále bezvýznamnou a opovrhovanou osobou jako každý jiný bezvěrec. Nedá vám to samozřejmě znát hned, pracuje cílevědomě na vaší oddanosti a potažmo zpitomění, které vrcholí tím, že odmítáte krevní transfuzi nebo umělé přerušení těhotenství. Ostatně odmítání transfuze je myslím jediná jejich seberegulace a to nás drží stále ve většině.

Pokud jste jejich, poznáte tak, že už na vás nikdo nestřílí ze strážní věže, a tím, že stojíte s komiksem u metra. Tohle všechno vím, pamatujte na to také. Tím zmizel Jehova od mého domova.

Pavel JÁCHYM