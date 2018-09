Australský expremiér Malcolm Turnbull. FOTO - wikimedia commons

Expremiér z parlamentu

Australský expremiér Malcolm Turnbull opustil parlament. Minulý týden ho vystřídal v čele vlády někdejší ministr státní pokladny Scott Morrison, když Turnbull ztratil podporu své Liberální strany. Turnbullova rezignace na poslaneckou funkci ale může mít pro liberály nepříjemné následky. Vláda totiž drží v zákonodárném sboru většinu rozdílem jediného mandátu a při doplňovacích volbách by o ni mohla přijít.

»Předseda Poslanecké sněmovny dostal dnes od Malcolma Turnbulla rezignační dopis,« řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj obeznámený s děním v parlamentu. V Poslanecké sněmovně, kde je po Turnbullově odchodu obsazených pouze 149 křesel, má vláda premiéra Morrisona těsnou většinu 75 mandátů. Podle australských médií se doplňovací volby, které rozhodnou o obsazení 150. místa, uskuteční s největší pravděpodobností v říjnu. Morrison by rovněž mohl vyhlásit předčasné parlamentní volby, při svém nástupu do funkce minulý týden ale tuto možnost odmítl. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění agentury Newspoll klesla kvůli vnitřním sporům popularita vlády na nejnižší úroveň za posledních 10 let. Pouze 33 % dotázaných uvedlo, že hodlá hlasovat pro strany konzervativní vládnoucí koalice. Řádné parlamentní volby jsou plánovány na květen příštího roku. Po Turnbullově odchodu z parlamentu se doplňovací volby budou konat v jeho volebním okrsku v Sydney, který je nejbohatší v Austrálii. Zpravodajský server BBC uvedl, že v tomto okrsku od 2. světové války vždy zvítězila Liberální strana Austrálie. Podle analytiků ale v současné době nemá vláda ani toto vítězství jisté.

(čtk)