Uznalí Novozélanďané

Chelsea Manningová, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks americké tajné armádní a diplomatické dokumenty a byla za to vězněna, může přicestovat na Nový Zéland na sérii přednášek. Novozélandské úřady oznámily, že udělí Manningové zvláštní vízum. K oznámení Wellingtonu došlo den poté, co organizátoři turné uvedli, že Manningová nebude vpuštěna do Austrálie.

Bradley Manning přiznal, že na přelomu let 2009 a 2010 předal serveru WikiLeaks 470 000 bojových hlášení z irácké a afghánské války, 250 000 tajných depeší amerického ministerstva zahraničí, několik videí z bojišť a další citlivé dokumenty, které získal jako zpravodajský analytik armády v Iráku. V roce 2013 byl Manning odsouzen k 35 rokům vězení. Ve vězení nastoupil cestu ke změně pohlaví. Před odchodem z úřadu exprezident Barack Obama zkrátil Manningové trest na pětinu a loni v květnu byla propuštěna.

Američanka nemá podle novozélandských vízových pravidel na vstup na Nový Zéland nárok, protože byla v posledních 10 letech usvědčena z trestného činu, za který si odpykala více než rok vězení. Novozélandské imigrační úřady ale uvedly, že Manningové byla udělena výjimka, a může tudíž získat pracovní vízum na přednášky v Aucklandu a Wellingtonu plánované na příští týden. Imigrační úřady přitom připomněly, že Manningová se od svého propuštění nedopustila žádného trestného činu, a konstatovaly, že existuje jen malé nebezpečí, že by spáchala trestný čin během pobytu na novozélandském území.

Turné měla Manningová zahájit v neděli v australském Sydney. Organizace Think Inc., která akci pořádá, ale ve středu večer sdělila, že australská vláda Manningové napsala, že se rozhodla její žádost o vízum zamítnout. Australské ministerstvo vnitra uvedlo, že jednotlivé případy týkající se udělování víz nekomentuje. Upozornilo ale, že všichni cizinci přijíždějící do země musí splňovat povahová kritéria a osobám, které nemají čistý trestní rejstřík nebo mohou představovat nebezpečí pro společnost, mohou být víza zamítnuta.

