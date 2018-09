Strýcová skončila na raketě Mertensové

Tenistka Barbora Strýcová se rozloučila s dvouhrou na US Open ve třetím kole. Vyrovnaný souboj s patnáctou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie prohrála 3:6 a 6:7. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková porazily v 2. kole čtyřhry Lucii Šafářovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou z USA 6:4, 6:3. Obhájkyně vítězství na US Open Sloane Stephensová postoupila do osmifinále po výhře 6:3, 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou.

Ve večerních zápasech budou o osmifinále bojovat předloňská finalistka turnaje Karolína Plíšková s domácí Sofií Keninovou a také kvalifikantka Karolína Muchová. Přemožitelka Španělky Garbiňe Muguruzaové bude hrát s osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Strýcová si prohrála v obou setech s Mertensovou jako první servis. Poté dokázala získat brejk zpět pestrou hrou, častými náběhy k síti i zkrácením za síť. V první sadě ale ztratila podání ještě jednou. Ve druhé už ne a za stavu 6:5 si vypracovala při podání soupeřky tři setboly, ale nesupěla. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," řekla Strýcová.

Při prvních dvou setbolech Mertensová dobře zaservírovala a při třetím nereagovala na bekhendový úder soupeřky, který měla v dosahu. »Balon mi přišel pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno,« řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Tie-break druhého setu ještě dobře rozehrála. Měla náskok 3:1 a zkusila zahrát útočně servis - síť, ale volej poslala do sítě a hlasitě »zavyla"« zklamáním. Pak prohrála čtyři míče v řadě a při prvním mečbolu udělala chybu. «Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já,« řekla česká tenistka.

Strýcová má za sebou nejlepší grandslamovou sezonu. V Austrálii a Paříži došla do osmifinále, v Londýně a New Yorku do 3. kola, které je na US Open jejím maximem. "Ukazuje mi to, že jsem pořád konkurenceschopná, což je pro mě ve dvaatřiceti letech ukazatel, že na to pořád mám," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy.

Siniaková s Krejčíkovou zvládly na US Open druhé kolo

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková zvládly ve 2. kole čtyřhry na US Open těžkou překážku. Turnajové jedničky si dnes poradily s předloňskými šampionkami Lucií Šafářovou a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA 6:4 a 6:3.

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou si připsaly na konto už čtrnáctý vítězný zápas na grandslamu v řadě. Před cestou do Flushing Meadows totiž ovládly čtyřhru na antukovém Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu.

Do utkání měly dobrý vstup. Šafářové vzaly podání a po dalším brejku vedly 5:2. Pak sice Siniaková přišla o servis, ale set s Krejčíkovou ovládly poměrem 6:4. Ve druhém setu už prohrávaly 1:3, ale vzápětí si ziskem pěti her v řadě zajistily postup.

Pokud Krejčíková se Siniakovou ovládnou čtyřhru i na US Open, zkompletují hattrick, který už mají z roku 2013 z juniorské kategorie.

Tři grandslamové deblové triumfy v jedné sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku v kalendářním roce jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

Stephensová je po výhře nad Azarenkovou v osmifinále US Open

Obhájkyně vítězství na tenisovém US Open Sloane Stephensová postoupila po výhře 6:3, 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska do osmifinále. Po vyřazení Simony Halepové a Caroline Wozniacké zůstává pětadvacetiletá Američanka nejvýše nasazenou hráčkou na turnaji.

Stephensová porazila Azarenkovou i v třetím letošním zápase po výhrách v Indian Wells a Miami. Jejich dnešní duel byl krátce přerušen vinou deště, kvůli němuž byla zatažena střecha centrálního dvorce Arthura Ashe.

Devětadvacetiletá Azarenková hrála na newyorském grandslamu poprvé od roku 2015 a porodu syna Lea o rok později. V letech 2012 a 2013 na US Open prohrála ve finále se Serenou Williamsovou.

V osmifinále se Stephensová střetne s Belgičankou Elise Mertensovou, přemožitelkou Barbory Strýcové.

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (9-Rak.) - Fritz (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 2. kolo:

Jebavý, Molteni (Arg.) - Berrettini, Seppi (It.) 7:6 (7:3), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (15-Belg.) - Strýcová (23) 6:3, 7:6 (7:4), Stephensová (3-USA) - Azarenková (Běl.) 6:3, 6:4, Svitolinová (7-Ukr.) - Wang Čchiang (Čína) 6:4, 6:4, Sevastovová (19-Lot.) - Makarovová (Rus.) 4:6, 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1) - Matteková-Sandsová, Šafářová (USA) 6:4, 6:3.

(čtk)