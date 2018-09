Jablonec změří síly s Dynamem Kyjev, Rennes a Astanou

Los EL: Slavia proti Petrohradu, Kodani a Bordeaux

Fotbalisté Slavie se ve skupině Evropské ligy utkají s dvěma týmy s českými legionáři. Pražany čekají FC Kodaň, do jehož kádru patří bývalý obránce červenobílých Michael Lüftner, Bordeaux se záložníkem Jaroslavem Plašilem a Petrohrad.

Také Jablonec při premiéře ve skupině evropských pohárů narazí na českého krajánka. Severočeši změří síly s francouzským Rennes, jehož branku hájí reprezentační gólman Tomáš Koubek, a dále si zahrají s dvěma nedávnými přemožiteli Slavie z východu Dynamem Kyjev a Astanou. Rozhodl o tom los v Monaku.

První kolo základních skupin je na programu 20. září a poslední šesté 13. prosince. Slavia začne doma s Bordeaux a Jablonec na hřišti Rennes. První dva týmy z každé skupiny postoupí do vyřazovacích bojů, finále se odehraje 29. května v Baku.

Oba čeští zástupci byli při losu v nejhorším čtvrtém výkonnostním koši. Favoritem "slávistické" skupiny C by měl být Petrohrad, který v roce 2008 soutěž pod dřívějším názvem Pohár UEFA vyhrál. Zenit předvedl ve 3. předkole největší obrat v historii pohárů, když vítězstvím 8:1 smazal úvodní porážku 0:4 z Minsku.

S Bordeaux si Slavia oživí vzpomínky na nejlepší klubový výsledek v evropských pohárech v historii. S týmem Girondins se červenobílí utkali v semifinále Poháru UEFA v roce 1996 a dvakrát prohráli 0:1. V šestém celku minulé sezony francouzské ligy od roku 2009 působí bývalý reprezentant, šestatřicetiletý Plašil.

Speciální zápasy čekají i na Lüftnera, který před rokem odešel do Kodaně právě ze Slavie. Čtyřiadvacetiletý stoper však momentálně v dánském celku plní roli náhradníka. Už v minulé sezoně si Lüftner s Kodaní zahrál v Evropské lize proti Zlínu, s nímž dánský tým remizoval venku 1:1 a doma zvítězil 3:0.

"V osudí byli i atraktivnější soupeři než ti, které máme. To ale neznamená, že jsou slabí. Je zajímavé, že v těchto týmech je slávistická stopa. Doufám, že je porazíme a budeme schopni postoupit. Je to hratelná skupina," řekl pro slávistický web obránce Jakub Jugas.

Šéfa jabloneckého klubu Miroslava Peltu, který nechyběl při slavnostním ceremoniálu v Monaku, los viditelně příliš nepotěšil. Severočechy totiž ve skupině K čekají dvě cesty na východ a oba soupeři navíc v nedávné době vyřadili Slavii. Úřadující ukrajinský vicemistr Dynamo Kyjev před pár dny ve 3. předkole Ligy mistrů po venkovní remíze 1:1 a domácí výhře 2:0 postoupilo přes červenobílé do 4. předkola prestižnější soutěže, kde však nestačilo na Ajax Amsterodam.

Astana zase vloni na úkor Slavie postoupila ze skupiny Evropské ligy. Na půdě kazašského šampiona Pražané remizovali 1:1, ale v posledním šestém kole doma v Edenu podlehli 0:1. Rennes, jehož branku od loňského léta hájí Koubek, prošlo do skupiny Evropské ligy díky pátému místu v minulém ročníku francouzské nejvyšší soutěže. Dříve za něj chytal Petr Čech.

"Vážíme si, že jsme tady mohli být v osudí. Když jsme se na to dívali den před losem z pohledu fanoušků gigantů Arsenalu a Chelsea, tak jsme proti nim chtěli hrát. Teď jsme ale ve skupině, kde budeme chtít uhrát co nejvíce bodů," uvedl Pelta, který věří, že se třikrát povede vyprodat stadion.

Jablonec postoupil do základní skupiny v pohárech vůbec poprvé v historii díky třetímu místu v minulé sezoně domácí nejvyšší soutěže. Slavia se do hlavní fáze Evropské ligy přesunula po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů. Červenobílí si skupinu zahráli po osmi letech i vloni, kdy nepostoupili do jarní vyřazovací fáze.

Podle bookmakerů jsou oba české celky ve svých skupinách outsidery a nepostoupí.

Před losováním byl vyhlášen nejlepší hráč uplynulého ročníku. Stal se jím francouzský mistr světa Antoine Griezmann, který pomohl Atléticu Madrid k celkovému prvenství v minulé sezoně Evropské ligy.

Los základních skupin fotbalové Evropské ligy

Skupina A: Bayer Leverkusen, Ludogorec Razgrad, FC Curych, AEK Larnaka.

Skupina B: Salcburk, Celtic Glasgow, Lipsko, Rosenborg.

Skupina C: Zenit Petrohrad, FC Kodaň, Bordeaux, Slavia Praha.

Skupina D: Anderlecht, Fenerbahce Istanbul, Dinamo Záhřeb, Spartak Trnava.

Skupina E: Arsenal, Sporting Lisabon, Karabach, Poltava (Ukr.).

Skupina F: Olympiakos Pireus, AC Milán, Betis Sevilla, Dudelange (Luc.).

Skupina G: Villarreal, Rapid Vídeň, Spartak Moskva, Glasgow Rangers.

Skupina H: Lazio Řím, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol.

Skupina I: Besiktas Istanbul, Genk, Malmö, Sarpsborg (Nor.).

Skupina J: Sevilla, Krasnodar, Standard Lutych, Akhisar (Tur.).

Skupina K: Dynamo Kyjev, Astana, Rennes, Jablonec.

Skupina L: Chelsea, PAOK Soluň, BATE Borisov, Vidi Székesfehérvár.

Program zápasů Jablonce a Slavie:

20. září: 18.55 Rennes - Jablonec, 21.00 Slavia Praha - Bordeaux,

4. října: 18.55 Petrohrad - Slavia Praha, 21.00 Jablonec - Dynamo Kyjev,

25. října: 18.55 FC Kodaň - Slavia Praha, 21.00 Jablonec - Astana,

8. listopadu: 18.55 Astana - Jablonec, 21.00 Slavia Praha - FC Kodaň,

29. listopadu: 18.55 Bordeaux - Slavia Praha, 21.00 Jablonec - Rennes,

13. prosince: 18.55 Dynamo Kyjev - Jablonec, 21.00 Slavia Praha - Petrohrad.

(red)