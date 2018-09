Sevilla si postup suverénně pohlídala

Sevilla - Fotbalisté Sigmy Olomouc si základní skupinu Evropské ligy nezahrají. Po domácí prohře 0:1 podlehli Seville v odvetě 4. předkola na jejím hřišti 0:3. Španělský klub, jehož branku hájil Tomáš Vaclík, tak může usilovat o šestý triumf v soutěži. V ní je Sevilla rekordmanem.

Olomouc měla proti šestému nejlepšímu týmu Evropy podle koeficientu UEFA první šanci, kterou však Jakub Plšek neproměnil. Naopak v 21. minutě se prosadil Maxime Gonalons a o pět minut později si dal vlastní gól Martin Nešpor. Čtvrt hodiny před koncem ještě zvýšil Wissam ben Yedder.

»Splnili jsme cíl, který jsme měli. A jsem rád, že jsem dnes zahráli takhle. Olomouc ale odvedla v dvojutkání dobrý výkon,« řekl novinářům Vaclík.

Sigmě unikl první postup do skupiny evropských pohárů a také prémie ve výši 75 milionů korun. Český fotbal tak bude mít na podzim ve hře tři české zástupce - Plzeň v Lize mistrů a Slavii a Jablonec v Evropské lize.

Olomouc nastoupila se dvěma nezkušenými stopery Kotoučem a Polomem, ale také se snahou navázat na dobrý výkon z prvního utkání. To se chvíli dařilo a už ve druhé minutě měl velkou šanci Plšek. Obrana ale stihla jeho střelu zablokovat.

Postupně na hráče Sigmy doléhala bouřlivá atmosféra na vyprodaném stadionu pro 42 tisíc fanoušků. Sevilla předváděla aktivnější fotbal než na Hané a zejména kolmicemi na rozběhnutá křídla si vytvářela šance.

Nejprve neuspěl Nolito, který následně v deváté minutě už slavil, ale gól mu sudí neuznali kvůli faulu na Sladkého, který dostal v souboji do nosu. Gonalonsovu střelu pak chytil Buchta stejně jako pokus Banegy a Silva pálil těsně vedle.

Ve 21. minutě už ale Sevilla udeřila. Po závaru se na hranici vápna dostal míč ke Gonalonsovi, ten se kličkou uvolnil a střelou po zemi k tyči poslal domácí do vedení.

To navíc mohl brzy navýšit Vidal, po kolmici běžel sám na Buchtu, ale olomoucký gólman dobře zasáhl. Následný přetažený roh vracel do vápna Vázquez a před Buchtou tečoval míč do vlastní branky Nešpor.

V tu chvíli potřebovala dát Olomouc tři branky, ovšem nadále se trápila v koncovce. Po hezké individuální akci Vepřeka nabil Nešpor Houskovi, ten však přestřelil. A Polomovi chyběly k nebezpečné hlavičce centimetry.

Po změně stran se Olomouc přeci jen dostávala více do hry a snažila se bitvu o postup alespoň zdramatizovat, ale Sevilla si vedení v klidu hlídala a hrozila z brejků.

V 73. minutě byl blízko čestnému úspěchu střídající Hála, jenže Vaclíka zblízka neprostřelil. Naopak chvíli nato po brejku zvýšil Ben Yedder. Vaclíka ještě protáhl Sladký, ale na gól už hosté nedosáhli.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): »Zápas ukázal schopnost konfrontovat se s takovým soupeřem, ale také odhalil nedostatky. Nejsem spokojený s tím, jak jsme řešili finální fázi. Pokud chcete uspět s takto kvalitním soupeřem, nesmíme dělat chyby jako při standardce a také musíte proměňovat šance. My jich měli šest sedm, ale gól žádný. Soupeř by s nimi naložil jinak. Kuba Plšek měl ve druhé minutě čistou gólovku, ale nedáme. Řekli jsme si, že jestli má Honza Kotouč ukázat, že na to má, tak tohle je ideální zápas. Myslím, že se s tím popasoval dobře. David Houska v obou zápasech odvedl spoustu práce, byl aktivní, chtěl míče, ale i on měl na noze gól, to by hráč jeho kvalit měl trefit. Byl obrovský rozdíl v rychlosti práce s míčem. Pokud mají hráči sebereflexi, tak jim to může dát hodně.«

FC Sevilla - Sigma Olomouc 3:0 (2:0)

Branky: 21. Gonalons, 26. vlastní Nešpor, 75. Ben Yedder. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.). ŽK: Banega. Diváci: 41 000. První zápas: 1:0, postoupila Sevilla.

Sevilla: Vaclík - Gomez, Carrico, Gnagnon - Vidal, Banega (68. Mesa), Gonalons, Arana - Vázquez (79. Muriel), Silva (65. Ben Yedder), Nolito. Trenér: Machín.

Olomouc: Buchta - Sladký, Kotouč, Polom, Vepřek - Kalvach (60. Hála) - Zahradníček, Plšek (58. Texl), Houska, Falta (70. Dvořák) - Nešpor. Trenér: Jílek.

