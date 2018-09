Europoslankyně Kateřina Konečná.

Je zapotřebí převzetí odpovědnosti

Pozvání do nedělních otázek Miroslava Moravce přijala europoslankyně Kateřina Konečná za KSČM, spolu s europoslankyní Ditou Charanzovou za ANO a europoslanecem Karlem Svobodou za KDU-ČSL. Ti se vyjadřovali především k zásadním otázkám migrační politiky Evropské unie a k otázkám odchodu Velké Británie z Evropské unie.

Na úvod nedělního pořadu rekapituloval Moravec aktuální situaci v Saské Kamenici: »V Saské Kamenici, se stala vražda německého občana s kubánskými kořeny. Policie z ní vinní dva muže, jednoho z Iráku a druhého ze Sýrie. Ve městě panuje protiimigrační nálada a Saská Kamenice zažila vyhrocené demonstrace pravicových extrémistů. Ti napadli přistěhovalce a osoby jiného vzhledu. V ulicích Saské Kamenice demonstrovalo v sobotu pak na 10 tisíc lidí, bezpečnost pak zajišťovalo na 1800 policistů. Zraněno v sobotu bylo devět lidí a zaznamenáno pak bylo 25 trestných činů, které se týkají majetkové újmy, ublížení na zdraví, kladení odporu policistům a užívání symbolů zakázaných organizací« a zároveň dodal, že kancléřka Merkelová se v Berlíně vyjádřila, že takovéto násilí nemá v právním státě, jako je Německo, co dělat.

Konečná upozornila, že tento konkrétní trestný čin spáchali lidé, kteří nedostali azyl. Upozornila na to, že pachatelé jednak přišli do Německa už v roce 2015 a teprve v roce 2017 padlo rozhodnutí, že azyl jim nebude udělen. Vzhledem k tomu, že se oba se odvolali, pohybovali se na území Německa volně dál. Přitom jsou to lidé, kteří mají za sebou vážnou kriminální historii. »Ve chvíli kdy mi nejsme schopni, vlastně udělat ten jednoduchý krok, že když k nám někdo, tak moc chce, ale nechová se podle našich pravidel. Nejsme schopni tomu člověku říct dost. A toho člověka vrátit do země jeho původu, respektive s ním prostě jednat, jako s člověkem, který nerespektuje naše zákonná pravidla, tak se nedivme, že to způsobí, co to způsobilo,« uvedla.

Poté dodala, že chápe občany Saské Kamenice, kteří jsou opravdu vyděšeni a mají strach. Jelikož po celou dobu tito lidé mají volný přístup po celé zemi i přesto, že spáchali už různé trestné činy. A připomenula, že v Saské Kamenici demonstrují především občané tohoto města a nejen různé skupinky z celého Německa. Bezpečnost jim přece musí politici nejen slíbit, ale především zajistit. Konstatovala, že je za hranou to, že nejsme schopni v Evropské unii tuto bezpečnost občanům zajistit a tohle vidí jako zásadní.

Dále upozornila na nedořešené kontroly už zde přítomných migrantů. »KSČM vidí v celku jednoduchý recept v konkrétním řešení hlavně pro Afriku. My komunisté dlouhodobě říkáme, že nejde o peníze, ale o investice. Pojďme si to tedy rozdělit, a řekněme si, že tam postavíme cestu, postavíme přehradu, nebo tam dovezeme čerpadla a podobně. Ano, my tam pošleme to potřebné zařízení, ale řekněme si také zároveň, kde to riziko migrace hrozí a kde se opravdu ty příčiny problémů nacházejí. Domluvme se zároveň, kdo tam bude rekonstruovat potřebné stavby a zde by se měli činit zejména ty státy, které tam ty bomby házeli před čtyřmi lety. Domluvme se přímo na tom, kdo, kolik a kam do těch zemí bude investovat a kdo za to hlavně bude přímo ručit a odpovídat,« uzavřela Konečná.

Na brexit se musíme připravit

Ke konci druhé poloviny nedělních otázek Václav Moravec otevřel otázku odchodu Velké Británie z Evropské unie. Zde se Konečná vyjádřila k problému připravenosti na samotný brexit. Upozornila na jednu zásadní věc: »Bavíme se dnes o tvrdém brexitu, ale ve skutečnosti se jedná o tvrdý brexit, anebo žádnou dohodu. A žádná dohoda, to je ještě úplně jiný level. To nejsou žádné dohody o clech a obchodu. To už není nic a ani to není takzvané přechodné období, se kterým tak trochu počítáme všichni. Přechodné období je období, které by mohlo řadu věcí vyčistit. Tady se potřebujeme na termín odchodu velké Británie z EU připravit. Dělají tak Francie, Holandsko už nabírají úředníky k tomu, aby zvládli jednak jednotlivou administrativu. A pak budeme tlačit vládu do toho, aby nám přichystala varianty toho, co se může stát 29. března 2019. Co to bude znamenat pro české občany a co to bude znamenat pro český průmysl. Abychom na to byli dobře připraveni už ve chvíli, kdy to nastane. A né, abychom to začali řešit, až to nastane, jak bývá zvykem.« Charanzová zase bránila vládní stranu tím, že zde nějaké varianty už jsou a že je zde předpoklad, že Česká republika se s Velkou Británií nějak dohodne. Příprava je důležitá, uvedla Charonzová, jelikož máme pořád 50 tisíc Čechů žijících v Británii a je zapotřebí, aby se připravili především obchodníci. »To, co předložila paní premiérka Mayová, to je jen vybírání toho, co se jí líbí a co nelíbí. Britská politická scéna jen ukazuje nepřipravenost na brexit,« uvedla.

(brom)