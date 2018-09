Ilustrační FOTO - pixabay

Dětem i učitelům dnes začíná nový školní rok

Prázdniny skončily, po dvou měsících se děti dnes vracejí do školních lavic. Ačkoli podle odhadů ministerstva školství v novém školním roce opět ubude prvňáků, celkový počet žáků základních škol dál poroste.

Dětem k bezproblémovému startu do školního roku 2018/19 a úspěchům v jeho průběhu popřála řada osobností. Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl dnes přivítat žáky první třídy Základní školy T. G. Masaryka v Praze 6.

První místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip věnoval dětem přání již v průběhu uplynulého týdne. »Dovolte mi popřát všem prvňáčkům pěkný začátek jejich školních povinností, také starším žákům a studentům přeji úspěšný studijní rok, učitelům pak notnou dávku trpělivosti a také dobré pracovní podmínky při jejich potřebné a náročné práci, které si velmi vážím,« uvedl Filip.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá k tomu připojila: »Začíná škola, pro ty starší povinnosti, které dobře znají. Prvňáčky čekají nová poznání, svět her zamění za každodenní povinnosti. Věřím, že všichni tito malí žáci si školu oblíbí, najdou tam nejen bezvadné kamarády, ale i učitele. Dětem přeji hezké dny ve škole, učitelům hodné žáčky a rodičům spoustu trpělivosti a radosti ze svých potomků.«

Poslanec a člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivo Pojezný (KSČM) popřál všem pracovníkům ve školství lepší podmínky. »Prázdniny skončily a dětem i rodičům nastávají povinnosti. Dovolte mi popřát všem žákům i studentům dobrý školní rok. Prvňáčkům laskavé učitele a prostředí, které je zaujme. Všem pracovníkům ve školství zlepšení pracovních podmínek a kantorům velkou míru trpělivosti se zvídavými žáky,« napsal na oficiálním Twitteru KSČM Pojezný.

Silnější ročník

Letní prázdniny byly letos o dva dny delší, protože první zářijový den spadal na sobotu. První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna 2019, druhé pololetí, a tím i celý školní rok, se pak uzavře v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny si školáci užijí v pátek 1. února 2019, týdenní jarní pak budou rozloženy podle sídla školy v termínech od 4. února do 17. března.

Počet nově přijatých do prvního ročníku základních škol se loni po třech letech stagnace snížil o 5400 žáků, a to na 111 841. Letos by měl tento trend pokračovat poklesem o 3600 dětí. Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků jde ale stále o silnější ročník než v období do roku 2012.

(pk)