Bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

PT trvá na kandidatuře Luly

Strana bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva trvá na jeho kandidatuře v podzimních volbách bez ohledu na páteční zákaz vydaný nejvyšším volebním soudem. Prohlásil to Lulův viceprezidentský spolukandidát Fernando Haddad, podle něhož bude Strana pracujících (PT) hledat způsob, jak politikovi nepravomocně odsouzenému za korupci kandidaturu umožnit.

»Lidé mohou svobodně vybírat kandidáta strany. A tím kandidátem je Lula,« řekl Haddad podle AP. Někteří experti ale tvrdí, že od strany může jít o taktiku, kterou by až do posledních dní před říjnovými volbami poutala pozornost k velmi oblíbenému Lulovi. Toho by až na poslední chvíli vystřídal náhradník, patrně právě daleko méně známý Haddad, který by se tak prý mohl svézt na vlně Lulovy popularity.

Soud po osmihodinovém jednání poměrem hlasů šesti ku jednomu rozhodl o nepřípustnosti Lulovy kandidatury. »Ve hře je dnes rovnost všech občanů před zákonem a ústavou,« uvedl soudce Og Fernandes, když zdůvodňoval, proč se podle něj exprezident nemůže o funkci ucházet. Bývalá brazilská hlava státu se proti rozhodnutí soudu může ještě odvolat.

Dvaasedmdesátiletý politik si ve vězení odpykává 12letý trest za korupci, které se podle soudu dopustil tím, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt. Exprezident obvinění odmítá a proces, v němž byl odsouzen, označuje za politický. Lula se v nejlidnatější latinskoamerické zemi těší vysoké popularitě především díky sociální politice, kterou prosazoval v letech 2003 až 2011, kdy byl prezidentem a kdy se mu podařilo dostat z bídy miliony nejchudších Brazilců. »Budeme Lulu hájit s lidmi v ulicích, protože Lula je kandidátem naděje,« uvedlo v reakci na rozhodnutí soudu vedení levicové PT, za niž měl Lula ve volbách 7. října kandidovat. Za to, aby exprezident mohl znovu kandidovat, hodlá strana podle prohlášení »bojovat všemi prostředky«.

Paradoxem je, že to byl sám Lula, který v úřadu prezidenta inicioval zákon zakazující kandidaturu odsouzených. Podle nejnovějších průzkumů byl Lula se 40 % možných hlasů nejnadějnějším kandidátem nadcházejících voleb. Kampaň vedl pomocí videí na internetu. Haddad, jenž by měl Lulu ve volbách nahradit, původně kandidát na viceprezidenta, je bývalý starosta Sao Paula a exministr školství. Podle některých pozorovatelů ale tento ekonom libanonského původu nebude mít dostatek času na kampaň, a volby tak nebude mít šanci vyhrát. Podle předsedkyně PT Gleisi Hoffmannové ale může Haddad počítat až s 80 procenty hlasů pro Lulu. Na druhém místě se dosud v průzkumech držel pravicový kandidát Jair Bolsonaro, označovaný za »brazilského Trumpa«. Výbor OSN pro lidská práva vyzval v srpnu Brazílii, aby exprezidentovi kandidovat umožnila.

(ava, čtk)