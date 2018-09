Ilustrační FOTO - Haló noviny

Za lepší život ve městech a obcích

Po měsících zničujícího sucha přišlo konečně v podobě deště osvěžení. Přišlo právě k příležitosti, kdy KSČM zahájila ostrou část předvolební kampaně v nádherném areálu ve Svojšicích.

Akci, konanou pod heslem »Za lepší život ve městech a obcích«, kterou pořádali královéhradečtí a pardubičtí komunisté, si nenechala ujít nejméně tisícovka příznivců a členů KSČM.

»Hodně se mluví o tom, jak sucho poškodilo Českou republiku, nyní prší štěstí a snad nejen pro zemědělce ale i pro KSČM, jsem rád, že máme počasí, které nám přeje,« uvedl v projevu, který živě přenášela Česká televize, předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Na úvod dále připomněl, že v nadcházejících volbách jde o i globální problémy, jelikož o jejich řešení rozhodují i senátoři. »EU není schopná řešit problémy, se kterými se setkává. KSČM od začátku říká, že nemůžeme řešit pouze následky, musí se řešit i příčiny. Pokud příčiny existují, následky nevyřešíte nikdy,« připomněl Filip současné velké téma – migraci. »Má Česká republika podporovat mír ve světě, nebo má podporovat napětí ve světě? Přesto, že dnešní zahájení ostré volební kampaně je o městech a obcích, tak je také o Senátu a toto téma tedy nelze vynechat. Protože jen se souhlasem obou komor může Česká republika vyslat vojáky na cizí území,« vysvětlil Filip.

»Někdy mi připadá, že místo toho abychom podporovali mír ve světě a bránili tak naše národní zájmy, tak s klidným svědomím vysíláme své vojáky do zahraničí. A naši vojáci tam nejsou vnímáni, jako by bránili ten konkrétní stát, do kterého vstupují, není to jen Balkán, Afghánistán a Irák, ale jde i o pobaltské státy. A jak řekla jedna významná norská bezpečnostní expertka - nikdy takto vedle sebe nestála vojska Ruské federace a NATO, jak stojí dnes,« pokračoval Filip, který je podle svých slov přesvědčen, že když si každý občan ČR uvědomí, který kandidát chce bránit mír, odporuje krokům, jež vedou k militarizaci Evropy, a odporuje krokům, jež zvyšují napětí, mají kandidáti KSČM obrovskou šanci. »Jenom tací kandidáti by podle mne měli patřit do Senátu,« konstatoval.

ČR jako krmelec Evropy

Zmínil také suverenitu, mimo jiné z toho pohledu, nakolik jsou obce a města v ČR schopna rozhodovat o svých záležitostech. »Jsou nezávislá sdružení, tedy podle svých vyjádření, která lobují za ty, kteří jim přispějí na kampaň, což jsou třeba nadnárodní korporace a obchodní řetězce, tedy často ti, kteří mají zájem, abychom se stali krmelcem Evropy,« nastínil. »Jeden evropský politolog říká, že v ČR jsou takové zákony, které umožňují nadnárodním korporacím využívat lacinou českou pracovní sílu a české přírodní bohatství takovým způsobem, který žádný jiný stát neumožňuje. Ptám se, máme to takhle nechat? Takhle to nechat nemůžeme!« vyzval Filip.

Podle předsedy ÚV KSČM je proto nutné se starat o to, aby v městech a obcích rozhodovali ti, kteří mají vizi, jak má obec směřovat dopředu, jak má být bohatší a jak mají být spokojenější její občané. »Mají rozhodovat tak, aby splnili svůj úkol rozvíjet život občanů, konkrétní obce či města. Proto, prosím, když budete vybírat, vybírejte z kandidátek KSČM, protože naše úsilí směřuje k tomu, aby samospráva byla naplněna. Garantuji, že je to náš hlavní cíl. Jsme schopni na každé místo dát odborníka, který bude lépe řídit tento stát než kdokoliv z kterékoliv jiné politické strany,« konstatoval Filip.

Problémy jsou shodné

Kandidát KSČM na primátora města Pardubice Václav Snopek doplnil, že do voleb zbývá něco málo přes měsíc. »Máme jeden měsíc, abychom dokázali maximálně podpořit naše kandidáty. V mnoha obcích jsou problémy shodné, trápí nás základní školství, někde máme problémy se zdravotnictvím, malé obce mají problémy s dopravní obslužností. Zejména ve velkých obcích pak začínáme pociťovat následky posledních 20 let, tedy v dostupnosti bydlení. Komunisté vždy pokládali za základní lidské právo právo na bydlení,« upozornil Snopek.

Dodal, že obce se často zřekly této své funkce podle hesla »občane starej se, starej se o to, jak získat prostředky na hypotéku, jak získat prostředky na nájemné«. »To je ale v mnoha ohledech spekulativní. Víme, že mnoho majetných lidí skoupilo byty, a ti se neptají nájemníků, kde na to vezmou,« připomněl Snopek. Podle něj je proto načase, aby obecní zastupitelé v součinnosti s Parlamentem České republiky přijali patřičný zákon a projevili vůli v rámci měst, aby obnovili komunální výstavbu nájemních bytů. »Bude to jeden z velkých úkolů následujících čtyř let. Jak zde povídal předseda ÚV, tedy otázka vizí, to je to, co schází současným představitelům mnoha měst a obcí. Ale my takové vize máme a umíme si představit, jak město bude vypadat za 10 či 20 let, ale tomu se musí vždy pomoci. Chtěl bych vás požádat, abyste nepodcenili komunální volby a podpořili kandidáty KSČM. V každé obci jsme schopni sestavit realistický program, který vychází z vašich potřeb, abychom naplnili heslo – ‚Aby se nám lépe žilo‘,« uzavřel Snopek.

Na pódiu se představili i východočeští kandidáti KSČM do Senátu. Soňa Marková, kandidátka ve volebním obvodu č. 47 – Náchod vyzvala, aby lidé šli k volbám a varovala před tím, že ve druhém kole se často všichni postaví proti kandidátům KSČM. Mezi své priority zařadila, kromě zdravotnictví, na něž je odbornicí, také dopravu, například dokončení rychlostní silnice R11, či obchvatů Jaroměře a Náchoda. Důležitý je podle ní i rozvoj regionu v oblasti turistiky a samozřejmě dostupnost bydlení pro mladé rodiny a seniory.

Milan Mňuk, kandidát ve volebním obvodu č. 50 – Svitavy připomněl, že ve svitavském okrese je prioritou zvýšit a udržet zaměstnanost. »Náš kraj je chudý, je proto potřeba přilákat podnikatele,« uvedl. Zmínil i nutnost podpořit mladé rodiny. »Rodina je základ státu, pokud není pevná rodina, tak ten stát nefunguje,« uvedl.

Kandidát KSČM ve volebním obvodu č. 44 – Chrudim Jaroslav Hájek pak hovořil o sociální politice a nastínil i problematiku zemědělství. Podle něj se bude muset jeho struktura do budoucna změnit. »Protože řepky se nikdo nenajíme,« konstatoval.

Přítomné pozdravil i Martin Gunter, který přivedl do Svojšic delegaci z německé Die Linke. »Žijeme v bouřlivých časech. Výzvy pro nás jako levici jsou velké. Máme před sebou dvojí výzvu: ofenzivní, neúprosný boj proti nové a staré pravici a fašistům, stejně jako boj proti asociálům (nespolečenskému) a neoliberálům. Jsme alternativou proti oběma. Jsme také politickou silou, která se nejsilněji dere za mír v Evropě,« uvedl Gunter.

Veliký zájem byl pak především o diskusní stan, který moderoval Jiří Černý. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik přítomným vysvětlil problematiku se suchem a udržováním vody v krajině. »Zaplať ale pánbůh, že prší, jak my zemědělci říkáme. Svatý Petr asi nemá zaplacené příspěvky, tak nám posílá alespoň to štěstí ve formě deště. Už jsme prostě měli dost toho sucha, tak jsme poručili větru dešti,« pobavil posluchače Kováčik. Vážněji ale pohovořil o tom, jak byla po roce 1989 snaha zničit české zemědělské podniky. »Musíme být rádi, že jich tu stále existuje dost, co jsou schopny být konkurencí těch, které jsou špičkové na Západě,« konstatoval a zároveň ale zalitoval, že je zde tolik výrobků z dovozu.

Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič následně pohovořil o činnosti ve sněmovních výborech a také o nedávné mediální hysterii okolo výročí roku 1968. Zmínil také otázku zdanění takzvaných církevních restitucí. »Peníze pro katolickou církev jsou velké politikum, jsem ale přesvědčen, že i když to nebude hladké, tak to Poslaneckou sněmovnou projde,« uvedl.

Expertka KSČM na dopravu Květa Matušovská zase probrala současnou situaci v dopravě. Zmínila jak mýto, tak konkrétní místní problémy, jako je dostavba dálnice D35. Upozornila také, že v Pardubickém kraji je nyní přetížená vlaková doprava. »Námi prochází první vlakový koridor a jako Pardubický kraj máme problém provézt osobní vlaky a nyní i spěšné vlaky, není na to kapacita. Ano, železnice je ekologičtější, ale zrovna u nás třeba nákladní doprava může fungovat jen v noci, což je problém,« uvedla.

Hana Aulická Jírovcová, expertka KSČM na sociální věci, pak rozebrala problematiku navyšování důchodů a připomněla, že pro KSČM se vždy jednalo o prioritu. »Vláda Andreje Babiše sice důchody mírně zvyšuje, ale jedná se o minimalistická řešení. Byla to ta nejmenší možná změna,« vysvětlila. Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá doplnila, že nyní před volbami pravice přichází s levicovými hesly. »Nezapomínejme, kdo tady škrtal peníze, jak mrazil důchody a nyní ODS a TOP 09 chodí a vykřikuje a má plnou hubu sociálnosti, proč to nedělali, když byli u moci?« otázala se.

Dále upozornila, že navenek to možná vypadá, že si ve Sněmovně s Babišem KSČM rozumí, ve skutečnosti to ale žádná selanka není. »Naše požadavky jsou plněny, ale že by to plnili s nějakým nadšením, tak to opravdu není, musíme na ně neustále tlačit a připomínat jim to,« osvětlila.

S návštěvníky hojně diskutovali také první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise Helena Vrzalová, europoslanec Jaromír Kohlíček, pražská kandidátka na primátorku Marta Semelová a samozřejmě organizátoři - předsedkyně KV Královéhradeckého kraje Věra Žižková a předseda KV Pardubického kraje Jan Foldyna. Pozdravit návštěvníky přišel i poslanec Zdeněk Ondráček, expert KSČM na dopravu Karel Šidlo či Květa Šlahúnková, předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen, která konstatovala, že LKŽ podporuje všechna levicová sdružení, především ale kandidáty KSČM.

Šéfredaktor Haló novin a generální ředitel Futura, a. s. Petr Kojzar v závěru jako již tradičně předal Cenu generálního ředitele pro nejlepšího novináře – tentokrát »sporťákovi« Jiřímu Studeckému, který se následně podělil o své krédo: »Je lépe býti starý a rychlý, než mladý a pomalý!«

Součástí programu byla i bohatá tombola, prodej regionálních potravin a samozřejmě také stánky mnoha krajských organizací KSČM. Stejně jako loni byly pro štěstí vypuštěny balonky. Akce se konala již po 28., přičemž v areálu ve Svojšicích podruhé. »Když už nás tehdejší ministr Herman vyhnal z pod Kunětické hory, tak jsme si našli tohle krásné místo. I loni pršelo, a přesto jsme odjížděli spokojeni,« uzavřel Kováčik.

