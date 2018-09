Karviná podruhé za sebou vyhrála

Fotbalisté Karviné v sedmém ligovém kole porazili 2:1 Slovácko a po sérii čtyř porážek v řadě si připsali už druhé vítězství za sebou. O výhru domácích se postarali Tomáš Wágner a Adriel D'?Avila Ba Loua. Za hosty v závěru pouze snížil Jan Navrátil.

Na první výraznou šanci se čekalo bezmála půl hodiny. Ve 26. minutě se po centru hlavičkoval hostující Havlík, ale míč z branky vykopnul Panák. Karviná poprvé zahrozila až v závěru poločasu, kdy nebezpečně vystřelil Budínský, ale gólman Daněk míč vyrazil.

Druhý poločas začal velkou příležitostí Kalabišky, jehož hlavičku z vápna zneškodnil na čáře Berkovec. Pak začalo pršet a déšť přinesl i větší množství šancí. Jako první vystřelil Havlík, ale Berkovec si poradil. Na druhé straně měl blízko k první brance Ba Loua, ale jeho rána skončila na tyči.

Domácí se gólu dočkali v 64. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Wágner. V 71. minutě mohl vyrovnat Kubala, když ale mířil těsně vedle, přišel trest. V 72. minutě se prosadil Ba Loua a záložník z Pobřeží slonoviny tak skóroval hned při prvním startu v české lize. Čerstvá karvinská posila mohla vzápětí přidat i druhý gól, ale po přihrávce Moravce mířil Ba Loua mimo.

Slovácko poté vrhlo všechny síly do útoku, ale dokázalo už jen snížit. Minutu před koncem se o to postaral Navrátil, jehož střela prošla Berkovcovi pod tělem.

Hlasy po utkání fotbalové ligy Karviná - Slovácko:

Roman Nádvorník (trenér Karviné): »Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. A to nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli fanouškům, kteří čekali na domácí vítězství od února. Máme za sebou úspěšný týden, který hráčům v té repre pauze pomůže i psychicky. Ale potřebujeme bodovat dál. Hráči dnes podali zodpovědný výkon, byli trpěliví a počkali si na šance. Do nich se dostáváme poměrně často, ale potřebujeme ještě zvýšit produktivitu, abychom byli úspěšní bodově. To se tento týden povedlo.«

Michal Kordula (trenér Slovácka): »Zápas se odvíjel tak, jak jsme očekávali. Čili, že my budeme držet míč a Karviná bude v nějakém obranném bloku. Ten jsme obehrávali a měli kvalitu v útočné třetině, ale nepohlídali jsme si standardku, na které jsme se připravovali. Ta vlastně rozhodla celý zápas. Po brejku a gólu na 2:0 jsme ztratili veškerou organizaci hry.«

MFK Karviná - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0)

Branky: 64. Wágner, 72. Ba Loua - 89. Navrátil. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vlček. ŽK: Letič, Ba Loua - Daníček, Petr. Diváci: 3265.

