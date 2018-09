Alexandr Zacharčenko FOTO - Wikipedia

Zabití Zacharčenka je provokace

Zabití hlavního vůdce proruských aktivistů na východě Ukrajiny Alexandra Zacharčenka (42), který stál v čele Doněcké lidové republiky, je podle Kremlu provokace ohrožující urovnání konfliktu. Zacharčenka zabila v pátek bomba nastražená v jeho oblíbené restauraci Separ v centru města Doněck.

»Nepochybně je to provokace,« prohlásil v sobotu mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. »Zacharčenkova smrt bezpochyby zvýší napětí v regionu, což samo o sobě nepřispěje k vytvoření podmínek alespoň pro vyhlídku, že se začnou plnit minské mírové dohody,« řekl. »Nepochybně je to provokace, která má zcela negativní následky na celkové ovzduší v regionu a samozřejmě neprospěje urovnání konfliktu,« dodal. »Ještě je nutné definitivně objasnit, kdo za touto provokací stojí,« zdůraznil Peskov podle TASS. Moskva a Doněck jsou přesvědčeny, že stopy atentátu vedou do Kyjeva; několik podezřelých »ukrajinských diverzantů a s nimi spjatých osob« se podle jejich informací po útoku podařilo zadržet. Kyjev ovšem přičítá smrt lídra vyřizování účtů mezi separatisty, nebo se prý doněcký předák mohl stát nepohodlným samotným Rusům… Separatisté atentát označili za teroristický čin. Při výbuchu zemřel i jeden Zacharčenkův tělesný strážce, dalších 12 lidí vyvázlo se zraněním. V kritickém stavu je jeden z ministrů vlády Doněcké lidové republiky, místopředseda Rady ministrů DLR Alexandr Timofejev.

Akt mezinárodního terorismu

Pozůstalým po Zacharčenkovi kondoloval ruský prezident Vladimir Putin, který počítá s tím, že organizátoři a vykonavatelé vraždy budou po zásluze potrestáni. Vyšetřovací výbor, ruská obdoba amerického Federálního úřadu pro vyšetřování, označil atentát »za akt mezinárodního terorismu«. Moskva vzápětí obvinila z odpovědnosti Kyjev. »Jsou všechny důvody předpokládat, že za vraždou stojí kyjevský režim, který nejednou použil podobné metody k odstranění jinak smýšlejících a nepohodlných,« prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. »Nesplnili sliby o míru, zjevně se rozhodli přejít ke krvavé válce,« uvedla na adresu »loutkového« kyjevského režimu. Předseda separatistického sněmu Denis Pušilin také přičetl smrt Zacharčenka Ukrajině: »Je to další agrese od Ukrajiny. Doněck se pomstí za tento zločin.«

Na pohřbu přes 120 000 lidí

Při atentátech už zahynulo několik povstaleckých vůdců, Zacharčenko byl z nich nejvýše postavený. Pocházel z místní hornické rodiny. Do čela doněckých proruských aktivistů se postavil počátkem srpna 2014. Včera byl v Doněcku pohřben. Více než 120 000 lidí se podle agentury Interfax a ČTK zúčastnilo jeho pohřbu. Rakev se zavražděným byla vystavena v budově městské opery, před níž lidé s květinami vytvořili frontu dlouhou několik kilometrů. Úřady Doněcké lidové republiky uspořádaly na Zacharčenkovu počest velkou pietní akci spojenou s převozem ostatků na dělové lafetě na hřbitov na jižním okraji města. V republice včera druhým dnem pokračoval třídenní smutek a na rozloučení s jejím vůdcem přijela delegace Ruska a rovněž Jižní Osetie a Abcházie.

Po zabití Alexandra Zacharčenka nemůže být v nejbližší době řeči o další schůzce v normandském formátu, tedy mezi Francií, Německem, Ruskem a Ukrajinou. Prohlásil to včera šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. I on Zacharčenkovu vraždu označil za ukrajinskou provokaci, jasně zaměřenou na zmaření mírových dohod z Minsku, které měly konflikt řešit. Situace podle Lavrova vyžaduje seriózní analýzu a tomuto vyhodnocení se ruská strana věnuje.

(ava)

Alexandr Zacharčenko na tiskové konferenci v Doněcku v srpnu 2014, kdy se postavil do čela proruských aktivistů.

FOTO – ČTK/AP