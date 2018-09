Proč tolerujeme menšinovou vládu ANO 2011 a ČSSD

Sliby okamžitého řešení od premiéra Babiše z poslední doby, kdy reaguje na aktuální mediální témata a potom se ukazuje, že vše je jinak, opět nastolily otázku, proč KSČM toto populistické jednání toleruje. Proto je třeba si připomenout fakta a dlouhé bezvládí v ČR vyvolané jednoznačným vítězstvím hnutí ANO 2011 v parlamentních volbách.

Byť tyto volby hnutí drtivě vyhrálo, přesto nebylo schopno vytvořit většinovou vládu. Hlavním problémem pro pravicovou část Poslanecké sněmovny, reprezentovanou hlavně ODS, bylo trestní stíhání lídra hnutí - Andreje Babiše. Přitom již hned po volbách se pan Babiš vyjádřil směrem k ODS jako k možnému koaličnímu partnerovi velmi vstřícně a poukázal na své politické přesvědčení směrem napravo. ODS se stala hegemonem na pravici po změnách v TOP 09, kdy TOPka nemá mediálně výrazného předsedu Kalouska a Schwarzenberg je již vzhledem ke zdravotnímu stavu neschopen tuto funkci zastávat, a proto umírá na úbytě. ODS se opět nabízí šance získat pravicového voliče, a tudíž zcela pragmaticky odmítá námluvy s ANO 2011. Proč by šla do rizika vládnutí s výrazným Babišem, když jí rostou preference a sbírá síly na další volby?

Babiš ovládající velkou část mediálního prostoru je prostě silný soupeř a je třeba si počkat, až si sám vykope jámu. Tato filozofie není až tak vzdálená postoji KSČM v povolebním klání. Volby jsme prohráli a náš tradiční volič se rozprostřel mezi SPD a právě ANO 2011. Snaha, jak jej získat zpět, nemůže vycházet z předpokladu, že stačí křičet jako Okamura nebo slibovat jako Babiš a volič se vrátí. Proč by to dělal a volil kovaříka, když už volil kováře? Podrobnější analýza prohraných voleb mě vede k názoru, že hnutí ANO 2011 z velké časti převzalo levicová témata nejen sociální, ale i nezákonnosti polistopadového vývoje a náš volič senior slyšel na růst důchodu a jemné zvyšování v minulosti, které si osobně Andrej Babiš drze přivlastnil.

Základní otázka z našeho pohledu by ale měla znít takto: Chce hnutí ANO 2011 opravdu levicovou politiku? Z pohledu dovnitř do hnutí se ukazuje velmi velký vliv silných, a hlavně finančně úspěšných podnikatelů, které Andrej Babiš prosazuje jako předobraz budoucího úspěchu i na politickém kolbišti. Tito lidé ale určitě nejsou ochotni více přispívat na solidaritu s potřebnými, a už vůbec uvažovat o změně daní. Náš program hovoří o progresívním zdanění, a to tyto osoby přivádí ke vzteku. To je naše šance odhalit pravou tvář pravicového pohledu hnutí ANO 2011. Bohaté roky, kdy se ekonomice dařilo, již končí a objevují se již znaky blížících se problémů. Vládě se nedaří snižovat deficit státního rozpočtu, i když Andrej Babiš před roky hovořil o vyrovnaném rozpočtu. Plnění sociálních slibů totiž stojí hodně peněz a ty docházejí. To již nyní přivádí mnohé významné členy hnutí k vnitřní roztržce a také se projevují individuální charakteristiky krajských a oblastních šéfů a členů, kteří jsou všechno jiné než levicoví. To vše vytváří šanci k prozření občanů a přehodnocení jejich volby. To byl taky smysl postupu KSČM při rozhodování tolerovat vznik vlády, kdy alternativou by byly jenom mimořádné volby, a ty by přivítala jenom ODS a Piráti, kterým jediným rostou preference. Tím, že bychom neumožnili vládnout Andreji Babišovi, by mohl v kampani opět slibovat, a ještě navíc poukazovat na to, že za neplnění slibů mohou všichni ostatní, jen ne ANO 2011. Nyní je to pouze na vládě Andreje Babiše a jeho zodpovědnosti, jak se předvede voličům, a pokud mohu soudit, jeho ministři nezačínají zvláště dobře a spolu s reálnou politickou zodpovědností, která je na premiérovi, se již nyní ukazuje bezradnost zakrývaná pouze silnými slovy.

Další měsíce nám všem ukážou, že máme pravdu my a z Andreje Babiše se opět stane multimilionář, kterému jde o prospěch jeho firem pod heslem, když se mám dobře já, mají se dobře i všichni ostatní. Toto heslo totiž často používají ti velmi bohatí, kteří rádi poukazují na problémy chudých s podtextem, že si za to mohou sami, a kdyby se jen trochu více snažili, měli by se lépe. Ale tak přece život nefunguje! To věděl už Marx.

Leo LUZAR, místopředseda Poslaneckého klubu KSČM