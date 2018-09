Volí Praha ODS?

“Praha volí ODS. Splníme vaše očekávání.“ Vskutku. Na billboardech po celém hlavním městu jsme se mohli dozvědět informaci, kterou by měl vědět každý Pražák. A asi i nejen občan Prahy. Jde přece o slib nad sliby. Nikdo nemůže slíbit víc, i když politické strany před volbami slibují skutečně věci těžko splnitelné. K probírce dojde teprve po volbách.

Jde ale nejen o to, že Praha prý volí ODS, byť v minulých volbách občanští demokraté neuspěli podle svých představ. Prostě »nesplnili naše očekávání«, tedy obyvatel hlavního města. MUDr. Svoboda a pražská zastupitelka Udženija taková očekávání, jak proklamují na poutačích, ovšem splní. Jenže, jaká očekávání? Jsou lidé, kteří si přejí, aby i na Starém Městě se mohlo volně parkovat, jsou jiní, kteří jsou zásadně proti, jsou tací, kteří chtějí jezdit tramvajemi do Bohnic a jiným zase stačí autobusy, jsou občané, kteří v prolukách by chtěli mít parky a jiní, majitelé pozemků a developeři, dokonce zastavět i zbytek Pařížské ulice a kousek odtud vybudovat nové domky již nakreslené na papír a nazývané posměšně pro svou barevnost »maršmeloun«. Jsou ti, co věří v Boha a chtěli by mít všude kostely včetně minaretů, jsou další, kteří si říkají ateisté a kostely nemusí.

Jak tedy chápat ono »očekávání«? Jako vskutku »příkladná rozhodování« tehdejšího primátora a dalších ódéesáckých radních při tisícileté povodni? Nebo jako kamarádské řízení města duem Bém-Janoušek? Či při prodeji »vody do domácností« soukromému objektu, jenž zvýšil ceny vodného a stočného, protože potřeboval větší zisk? Byly i aféry »cara z Prahy 5« a akce zvané Opencard, bylo nebylo, spíše bylo.

Máme tedy věřit dámě a pánovi z billboardů, jimiž je zasycena Praha? Je jednoduchá odpověď. Věříte v Boha? Věříte. Stačí ho poprosit o splnění vašeho přání pod heslem: »Přičiň se, Bůh ti pomůže« a přičiníte-li se, pomůže. Anebo také ne. Platí spíše to druhé. Když pomůže, Bůh vás pro vaši zbožnost, jak si myslíte, vyslyšel, když vaše přání nebude naplněno, buď vás nevyslyšel, trestá vás anebo třeba vůbec není. Vyberte si. Tak je to i s heslem, pod nímž pan Svoboda s paní Udženijou nám slibují pro každého něco a můžete jako v loterii být v očekávání.

Jaroslav KOJZAR