Ilustrační foto - wikimedia commons

Melanie jen čeká, až mužovi vyprší mandát

Bývalá mediální poradkyně Bílého domu Omarosa Manigaultová Newmanová si svůj »týden slávy« náležitě užila a vychutnala.

Téměř rok pracovala v blízkosti prezidenta Donalda Trumpa a rozhodla se o tom napsat knihu. Vyšla 14. srpna, ale už předtím se z ní v médiích objevovaly výňatky, pochopitelně ty nejpeprnější. Sdělovací prostředky nejprve vypíchly pasáž, kde autorka tvrdí, že Trump je rasista, o černoších opakovaně mluvil jako o »negrech«.

»Tohle slovo nepoužíval v hovoru prostě jen tak, o mně a o všech Afroameričanech tak smýšlel,« napsala Newmanová, která patřila v nejznámějším černošských podporovatelkám Trumpa. Vyléčila se z toho po propuštění z práce. Nepropustil ji prezident, ale tehdejší personální šéf Bílého domu John Kelly. Prezident si ji pozval, aby jí sdělil, že propuštění lituje, ale do práce ji nevzal a to ani po čase, když z jiných důvodů propustil Kellyho.

Vytočený prezident

Trump konfliktu s jednou ze svých bývalých spolupracovnic věnoval nejméně sedm příspěvků na Twitteru, v nichž Manigaultovou nazval »praštěnou«, »vyšinutou«, »pochybnou existencí« a také »šmejdem«.

Co ho vytočilo? Třeba tato pasáž: »Můžete mě citovat, když říkám, že Donald Trump nikdy nepřečetl od začátku do konce žádný z významnějších zákonů, dokonce ani některé z prezidentských dekretů, které podepsal. Donald se vždy spoléhal na charisma, selský rozum a důvěrníky, kteří mu říkali, co je na papírech.« A také poznámky o rodinném soukromí.

Rodinná tajemství

Těm je věnována značná část knihy, manželé Trupmovi si prý libují ve vzájemném ponižování a vydírání. »Melanie jen čeká, až jejímu muži vyprší mandát a pak se s ním rozvede, nesnáší jeho zálety,« napsala Newmanová. »Nemůže se dočkat, až manžel odejde z úřadu a ona se bude moci rozvést,« opakuje na jiném místě. Nyní prý to nejde, pozornost veřejnosti je tradičně upřena k Bílému domu a v médiích by se mohly objevit otázky pro Trumpovou nepříjemné. Například – jak získala zelenou kartu, spojenou s trvalým pobytem v USA. Dostala ji v roce 2006, rok po sňatku s Trumpem, podle programu E-1. Program je v USA nazýván »vízum pro Einsteiny«, je určen nadaným vědcům. To ovšem Melanie nebyla, jen modelkou a nikoli prvořadou. Pokud by se nyní rozváděla s prezidentem, vyvolalo by to skandál, při němž by mohla přijít o americké občanství, které získala v roce 2011 na základě vlastnictví zelené karty. Navíc se zdá, že Trumpové se život první dámy zalíbil. Ovšem asi ne po boku manžela, vymohla si, že pojede na samostatnou oficiální cestu do Afriky.

Na začátku léta získala americké občanství pro své rodiče – Viktora a Amaliji Knavsovy. Rodiče dceru doprovázejí a vychovávají vnuka Barona. Chlapec prý umí perfektně slovinsky.

Provokuje oblečením

Newmanová ujišťuje, že Melanie se umí oblékat a má dobrý vkus. Když si na sebe obleče něco, co vyvolá nepříznivou pozornost, třeba tričko z konfekce s nápisem »Je mi to fuk! A tobě?«, dělá to »na vztek« manželovi. Nebo když přišla krátce po propuknutí skandálu v pornoherečkou Stormy Daniels do Bílého domu v přesně takovém kostýmu, který s oblibou nosí Hillary Clintonová. Ten si dokonce musela nechat ušít. Manžela prý hodně rozladila.

Veřejnost si také všímá tělesných dotyků prvního páru. Jsou zřídkavé a letmé. Zvláště Melanie je nevyhledává, to ale netvrdí jen Newmanová, existuje řada webových stránek, kde autoři rozpitvávají všechny pobyty páru na veřejnosti. Ti také upozorňují, že Melanie neposkytuje manželovi příliš prostoru, aby ji třeba uchopil za ruku. Pokud je s manželem, většinou se tváří odtažitě a k partnerovi až nevšímavě, tvrdí uživatelé internetu. A kdo ví, zda je to ona, šíří se pověsti, že Trumpa na veřejnosti doprovází dvojnice. »Prostě žádná idylka,« dodala Newmanová.

(pe)