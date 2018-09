FOTO - Haló noviny

Kniha je nejkrásnější věc, řekl Zeman prvňáčkům

V mateřských, základních a středních školách začal nový školní rok. Do lavic poprvé usedlo 108 200 prvňáčků, méně než loni. Některým z nich v Základní škole T. G. Masaryka v pražském Břevnově prezident Miloš Zeman popřál, ať se brzy naučí číst.

Prezident do školy přišel se svou ženou Ivanou, která dětem rozdala knížky a sladkosti. Dětem Zeman řekl, že ve škole se před nimi otevře jiný svět plný tajemství, kouzel a krásných věcí. Číst by prý měly hlavně papírové knihy, které jsou krásné. Kniha je podle prezidenta nejkrásnější věc na světě. Podotkl, že pokud ji napsali moudří lidé, čtení je, jako by si s nimi čtenář povídal.

Při vzpomínce na svoje školní léta poznamenal, že jako malý hrozně nerad vstával, což prý platí pořád. Kdyby podle něj bylo možné chodit do školy o hodinu později, považoval by to za lepší.

Několik rodičů dětí z břevnovské školy mělo na klopě malé červené trenýrky, které se v poslední době staly symbolem protestu proti Zemanovi. Podle jednoho z rodičů nešlo o organizovaný protest. Při odchodu ze školy na Zemana jedna z matek křičela: »Fuj, táhni!«. Zeman novinářům řekl, že si protestu ani nevšiml. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip však incident odsoudil. »Kampak nám zmizelo slušné chování? Pokřikovat na prezidenta ve škole před dětmi je faulem svým vlastním dětem. Své názory či nesouhlas můžeme vyjádřit kultivovaně, a tím i s větším dopadem. Politika do školy nepatří a také vulgarita tam nesmí mít prostor,« řekl Filip.

Podobně se vyjádřila i poslankyně KSČM Miloslava Vostrá. »Začátek školního roku si někteří rodiče zjevně zaměnili za politickou arénu. Politické vyřizování účtů nemá ve škole co dělat. Někteří rodiče by si mohli zopakovat pravidla slušného chování, a to nejen na půdě školy,« uvedla Vostrá.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v Brně v Základní škole Hudcova řekl, že rodiče by měli brát učitele svých dětí jako autoritu.

Uvedl též, že je nutné zvýšit prestiž pedagogů. Dodal, že do roku 2021 by se měly platy pedagogů průměrně dostat na 45 000 korun.

Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků bude v prvních třídách stále silnější ročník než v období do roku 2012. Celkový počet dětí v základních školách se tak zřejmě zvýší o zhruba 15 100 žáků na zhruba 941 200.

Na středních školách by podle odhadů ministerstva školství mělo v novém školním roce studovat 395 500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524 000.

Někteří školáci si na začátek nového školního roku budou muset počkat, případně se musí připravit na komplikace. Například v jablonecké ZŠ Šumava začne výuka kvůli stavebním pracím o týden později. V ZŠ Švermova v Liberci-Františkově musela ředitelka rozvrh částečně přizpůsobit kvůli pokračující rekonstrukci jídelny. Děti z liberecké ZŠ nám. Míru se pak budou minimálně do února učit na třech různých místech ve městě, důvodem je rekonstrukce hlavní budovy.

V Královéhradeckém kraji vstoupila více než pětina z 50 škol a školských zařízení zřizovaných krajem do školního roku 2018/2019 s novými řediteli. Je to výsledek konkurzů, které kraj ve všech svých školách vyhlásil letos na jaře. Jedenáct ředitelů je nových, 39 ředitelů či ředitelek svá místa obhájilo.

Stejně jako vždy bude školní rok přerušen řadou prázdnin. Jako první přijdou podzimní prázdniny, které letos připadají na pondělí 29. a úterý 30. října. Společně s víkendem tak budou mít školáci čtyři dny volna. První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna 2019, poslední den školního roku bude v pátek 28. června 2019.

(ste)