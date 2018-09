Ilustrační FOTO - Pixabay

Katalánci půjdou k urnám

O budoucnosti Katalánska se rozhodne v hlasování. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí Cadena SER to řekl španělský premiér Pedro Sánchez.

Sdělil, že by Katalánci díky novému referendu mohli získat větší autonomii, avšak vyloučil, že by se hlasovalo o sebeurčení, protože to ústava neumožňuje. Socialista Sánchez se od svého červnového nástupu do funkce premiéra snaží o dialog se svým katalánským protějškem. V rozhovoru s rozhlasem řekl, že se může »hlasovat o posílení autonomie Katalánska«. Termín případného referenda ale nestanovil. Katalánský premiér Quim Torra v katalánské televizi řekl, že proces vedoucí k nezávislosti je nezvratný. »Právo na sebeurčení Katalánska nelze zamést pod koberec,« prohlásil. Jak uvedla agentura AFP, Katalánci v roce 2006 potvrdili autonomní status svému regionu se 7,5 milionu obyvatel, který předtím schválil španělský parlament. Nejvyšší soud ale v roce 2010 toto rozhodnutí částečně zrušil, což vystupňovalo separatistické tendence. »Katalánsko má nyní status, pro nějž nehlasovalo, a to je politický problém,« řekl Sánchez.

Katalánsko má za sebou vážnou politikou krizi. Loni uspořádalo referendum o sebeurčení, a to přes zákaz Madridu. Volební den provázelo policejní násilí. Katalánský parlament pak vyhlásil nezávislost Katalánska, avšak Madrid převzal správu tohoto území. V následných volbách však znovu zvítězili příznivci odtržení Katalánska od zbytku Španělska a k nim patří i Torra.

(čtk)