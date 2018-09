Ilustrační FOTO - Pixabay

Útočník střelen do kotníku

Policie zasahovala na Mallorce proti útočníkovi, který v noci pobodal dva německé turisty.

Incident se stal asi hodinu a půl po půlnoci u baru Ball Man na Playa de Palma. Útočníkem byl jednatřicetiletý muž, zřejmě z Libye. Nožem lehce zranil německé turisty ve věku 27 a 46 let. Na místo nejprve dorazili dva policisté v civilu a vyslechli členy personálu hotelu, kteří byli svědky incidentu. Útočníka popsali a policisté zjistili, že muž je stále v blízkosti místa. Když se k němu přiblížili, vytáhl nůž a chystal se zaútočit i na ně. Na výzvu, aby zbraň odhodil, volal něco v arabštině. Policisté ho střelili do kotníku a muž byl odvezen k ošetření do nemocnice. Případ se nyní vyšetřuje, ale zatím nikoli jako teroristický útok.

(čtk)