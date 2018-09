Ilustrační FOTO - pixabay

Rakousko zase prudí ohledně jádra

Rakousko hodlá podat odvolání proti rozhodnutí Tribunálu Evropské unie, který zamítl jeho námitky vůči plánům na novou britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C.

V rozhovoru s listem Kronen Zeitung to řekla rakouská ministryně zemědělství a životního prostředí Elisabeth Köstingerová.

Evropská komise schválila projekt dvou nových jaderných reaktorů s označením Hinkley Point C v roce 2014. Rakousko, které v minulosti v referendu odmítlo výrobu elektřiny z jádra na svém území a které se staví odmítavě proti jaderné energetice jako takové, však chtělo toto rozhodnutí zrušit, proto podalo žalobu.

Tribunál EU, který je druhým nejvyšším soudem EU, nicméně letos v červenci rozhodnutí Evropské komise potvrdil. »Naši právníci to v uplynulých týdnech podrobně prozkoumali. Věříme, že odvolání má stále šanci,« uvedla Köstingerová v rozhovoru s listem Kronen Zeitung.

Projekt elektrárny Hinkley Point C mají na starosti francouzská společnost EDF a čínská CGN. Firmy předpokládají, že Hinkley Point C si vyžádá 19,6 miliardy liber (téměř 560 mld. Kč) a elektřinu začne vyrábět v roce 2025, uvedla agentura Reuters. Jedním z dodavatelů projektu by měla být i česká společnost Škoda JS, dříve Jaderné strojírenství.

Rakousko si ve své žalobě stěžovalo mimo jiné na státní záruky za úvěry v hodnotě až 17 mld. liber poskytnuté pro projekt Hinkley Point C. K řízení se později jako vedlejší účastník na podporu Rakouska připojilo ještě Lucembursko. Naopak Česká republika, Francie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Británie vstoupily do řízení na podporu Evropské komise.

(ici)