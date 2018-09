Ilustrační FOTO - pixabay

Podvýbor o možné cenzuře mailových služeb

Otázkou možné cenzury free-mailových služeb se v Praze opět zabýval sněmovní podvýbor pro svobodu slova a média. Tentokrát nejen za účasti Asociace nezávislých médií (ANM), ale též zástupců poskytovatele služby Centrum.cz a Úřadu na ochranu osobních údajů.

»Je podezření, že velké firmy užívají systém filtrace e-mailů (například z důvodu blokování nežádoucí reklamy), přičemž tyto filtry začaly filtrovat i články a odkazy,« řekl v úvodu jednání podvýboru jeho předseda Leo Luzar (KSČM). Na výzvu podvýboru se vedení Economie, a. s., jež provozuje Centrum.cz, k těmto podezřením vyjádřilo odmítavě, ovšem podle mnoha hlasů z praxe problémy s nedosláním některých mailů nebo jejich nasměrováním rovnou do spamu, aniž by byl o tom odesílatel informován, přetrvávají. Právě v tomto si podvýbor chtěl udělat jasno.

Předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný trvá na tom, že problémy se zasíláním některých odkazů na mailové adresy končící Centrum.cz jsou stálé. Uvedl však také pozitivní příklad: obdobně kritizovaná Tiscali »šla do sebe« a pokouší se zkonsolidovat všechny kritické výhrady vůči tomu, že také v minulosti nedošly některé e-mailové zásilky do schránek Tiscali.cz. »Vidím to pozitivně, někdo pocítil vinu,« řekl Novotný našemu listu.

Před prezidentskými volbami nepřicházely občanům maily s odkazy například »na články zveřejněné na tzv. dezinformačních webových stránkách, které však tak označili samozvaní soudci,« připomenul Novotný, jenž současně vyjádřil obavy, že to samé se může opakovat před podzimními volbami, což ANM bude monitorovat. Měla by však zasáhnout autoritativní instituce, žádal Novotný. Jako další problém, nyní aktuální, Novotný vidí mazání některých facebookových stránek. »Jako asociace máme na toto již stovky stížností,« upozornil. Jde mu o to, »abychom nepodporovali udavačství«.

Přetrvávající potíže potvrdil i zástupce Parlamentních listů Jiří Čermák. »Když přenesu mail ze spamu, stejně mi dále chodí do spamu,« uvedl jeden z příkladů. Stačí prý, aby v mailu v rámci podpisu odesilatele bylo uvedeno »Parlamentní listy«, a zásilka nedojde adresátovi.

Podle jakého klíče probíhá filtrování?

IT ředitel společnosti Economia Štěpán Burda nejprve vysvětlil, že e-maily nejsou garantovanou službou, a hájil se, že Centrum a Tiscali užívají stejnou firmu, jež má za úkol chránit obsah zasílaných zpráv před nebezpečnými spamery, fishingem apod. Na Luzarovu jasnou otázku, podle jakého klíče probíhá toto filtrování, však neodpověděl. Jedná se o strojové činnosti. Na dotaz zpravodajky Haló novin Burda ubezpečil, že pokud má někdo z klientů Centrum.cz potíže s tím, že mu nedošly některé maily, má se obrátit na vedení společnosti, které toto bude řešit. »Máme přece zájem o to, udržet klienty, aby neodešli jinam,« řekl a poznamenal, že drtivá většina zákazníků si stěžuje spíše na přemíru nevyžádaných mailů než na to, že jim něco nedošlo.

»Pokud se čte obsah mailu, mělo by se říci férově, že my konáme tak a tak. Jestli zpracovatel pracuje s obsahem e-mailu více, nemělo by docházet k automatizovanému rozhodování (co nedoručit, co do spamu apod.), zdůraznil ředitel Správní sekce Úřadu na ochranu osobních údajů Josef Prokeš. Podvýbor tento úřad požádal, aby se kritizovanými jevy v oblasti zasílání mailů zabýval.

Vývoj kolem filtrace mailů bude sněmovní podvýbor pro svobodu slova a média dále sledovat.

(mh)