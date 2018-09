Ilustrační FOTO - pixabay

Bez lékařů z ciziny se neobejdeme, ale…

V ČR pracuje podle České lékařské komory přes 400 lékařů z ciziny bez jazykových a odborných potřebných zkoušek, z nich 145 díky takzvanému projektu Ukrajina.

Odvolává se na seznam, který dostala od ministerstva zdravotnictví. Podle komory jde o porušování zákona ze strany krajů, které toleruje ministerstvo. Projekt Ukrajina, který příchod lékařů usnadňuje, slíbil premiér Andrej Babiš (ANO) v dubnu ukončit poté, co ho kritizovaly komory lékařů, stomatologů a lékárníků. Ředitelé krajských nemocnic a Asociace krajů si však prosadili jeho pokračování. V jeho rámci si totiž již nyní vybírají lékaře na místa, kde je potřebují. Právě krajské nemocnice jsou nejčastějším cílem lékařů z Ukrajiny a dalších zemí mimo EU.

»Ze zákona je každý lékař bez aprobační zkoušky považován za medika a musí pracovat pod přímým dohledem dalšího lékaře, který má na starosti jen jeho. Skutečnost je taková, že jsou zneužíváni jako levná pracovní síla a pracují zcela bez dozoru,« řekl prezident komory Milan Kubek. Projekt Ukrajina původně spustilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Budoucí zaměstnavatel si mohl požádat, aby byl do něj zařazen jím vybraný konkrétní kvalifikovaný zaměstnanec.

»Je to složitý problém. Na jedné straně je nutné pro bezpečí pacientů mít jistotu, jakou kvalitu má diplom lékařů, kteří vystudovali jinde než v ČR nebo v zemích EU. A měli by také mít zkoušky z českého jazyka, což je důležité pro to, aby si pacient s lékařem porozuměl,« tvrdí stínová ministryně zdravotnictví KSČM, kandidátka do Senátu Soňa Marková. Pokud v ČR pracují lékaři, kteří nesplňují zákonné podmínky, je podle ní třeba, aby si je co nejdříve doplnili. »Ale těch 400 lékařů u nás pracuje a masové stížnosti na jejich práci nejsou, jde tedy spíš o formální splnění požadavků, které by měli mít možnost si doplnit. Jejich odchod by znamenal mnohem větší ohrožení pro naše pacienty,« dodala Marková.

V této věci interpelovala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Snažila se ho přesvědčit o tom, aby podmínky pro zkoušky občanů z třetích zemí se sjednotily s požadavky kladenými na naše studenty. »Je nezodpovědné nejít vstříc alespoň částečnému řešení nedostatku zdravotnického personálu a vytvářet uměle nadbytečně tvrdé bariéry,« uvedla ve Sněmovně.

ČLK chce ministerstvo zdravotnictví žalovat

Lékaři z třetích zemí musí podle současné legislativy složit jazykovou zkoušku a odborné zkoušky v češtině. České vysoké školy také musejí ověřit jejich vysokoškolský diplom, podle Kubka byly zachyceny z Ukrajiny i falešné diplomy. Vojtěch v minulosti uvedl, že dá lékařům, kteří už v ČR pobývají, rok na dodělání zkoušek. Podle něj jsou organizované i nábory přímo na Ukrajině.

Současná úspěšnost je kolem 10 až 15 procent. Podle Kubka se povinnost přihlásit se ke zkoušce často obchází. Výjimku delší než tři měsíce může ministerstvo prodloužit až na rok, nejvýše dvakrát. Kratší výjimku lze udělit bez omezení každé tři měsíce. ČLK zvažuje, že podá na ministerstvo zdravotnictví žalobu. Lékaři bez aprobací působí v celé zemi. »Čím je nemocnice personálně zdevastovanější, tím větší počet cizinců tam pracuje,« dodal Kubek. Některá oddělení interny, chirurgie a ARO jich mají i pět a více, nejvíc v Karlovarském kraji.

Komora jako řešení navrhuje především zlepšit pracovní podmínky českých lékařů, aby neodcházeli do zahraničí. Poté je třeba navýšit počet studentů, s čímž souhlasila vláda.

Vláda uvolní peníze - bude víc mediků

Lékaři v ČR chybějí a vláda hledá řešení, jak z toho ven. Chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích jedenácti letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starší 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu.

»Je to jeden z kroků správným směrem, ale samotné navyšování počtu mediků ještě nezaručí, že vystudovaní lékaři nastoupí tam, kde jsou potřeba. Dnes chybějí především lékaři mimo velká města,« řekla k tomu Marková. Podle ní je současně s tímto opatřením třeba vést urychlenou diskusi o tom, jak dostat absolventy do našich zdravotnických zařízení, aby sloužili pacientům a neodcházeli do zahraniční.

V současnosti absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v češtině asi 1340 studentů. »Kritickou se stává situace nejen v terénní a klinické praxi, ale i v oblasti pedagogů vzdělávajících budoucí lékaře na veřejných vysokých školách,« uvádí vláda s tím, že je třeba v první řadě zlepšit mzdové podmínky akademických pracovníků na úroveň srovnatelnou s odměňováním lékařů pracujících v klinické praxi tak, aby neodcházeli z finančních důvodů. Podporovat je třeba zejména mladé pedagogy a spolu s růstem počtu studentů navyšovat počty učitelů.

Podle Asociace děkanů lékařských fakult si lékaři-učitelé ve stejném věku a při stejném vzdělání přijdou asi na polovinu proti kolegům v nemocnicích. Nastupujícím učitelům mohou fakulty nabídnout tarifní plat kolem 23 až 27 tisíc korun hrubého. Plat se zvyšuje po dosažení titulu docenta, což trvá obvykle 10 až 15 let. Stoupne na přibližně 45 tisíc, u profesorů na 50 až 60 tisíc korun. Někdy fakulty na plné úvazky nemají, nabízejí částečné. Lékaři z klinické praxe proto často kombinují výuku s úvazkem v nemocnici. Nedostatek lékařů i lékařů-učitelů se zřejmě bude prohlubovat. Už nyní je docentům lékařských fakult v průměru 55 let, 14 procentům je přes 70 let. U profesorů je průměr 63 let, ve věku nad 70 let je 17 procent z nich.

Peníze z navýšení rozpočtů fakult by měly jít také na zlepšení technického zajištění výuky. Mohou se vynaložit na obnovu a doplnění inventáře, přístrojového vybavení nebo rozšíření výukových prostor. Loni v ČR studovalo na lékařských fakultách přes 21 tisíc lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Mezi studenty bylo asi 3400 samoplátců. Lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.

(ku)