Vám to nevadí? Nám jo!

Tak zní ústřední heslo volební kampaně pražských komunistů do zastupitelstva hlavního města. Společně s čelnými kandidáty, kandidáty do Senátu ČR a volebním programem, se kterým se budou 5. až 6. října ucházet o přízeň voličů, bylo představeno na tiskové konferenci v budově magistrátu.

V minulých volbách získala KSČM čtyři mandáty, všichni současní zastupitelé jsou v čele nové kandidátky. Jednička Marta Semelová, která zároveň kandiduje do Senátu ve volebním obvodu Praha 12, představila priority volebního programu. »Centrální heslo nebylo zvoleno náhodou. Co nám vadí, to chceme změnit. A vadí nám předražené bydlení, vadí nám zasekaná Praha, vadí nám Metropolitní plán pro zisky developerů, vadí nám rozprodávání majetku města. Proto požadujeme nastavit nájemné v obecních bytech jako neziskové a přizpůsobit je finančním možnostem bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy, zpracování cenových map, zdanění prázdných bytů a domů a nastavení pravidel ‚sdílené ekonomiky‘. Proto požadujeme dokončení vnitřního okruhu a vybudování radiálních napojení na silniční okruh kolem města a dlouhodobě prosazujeme bezplatnou přepravu v městské hromadné dopravě – nejen nyní před volbami, jako někteří jiní. Proto se postavíme proti zběsilému řádění developerů, proti nežádoucímu zahušťování sídlišť. Budeme bránit snahám o zástavbu na úkor zeleně, žádáme zachování prostupnosti územím. Proto požadujeme průhledné obsazování městských firem, stop korupci, klientelismu a trafikám, revize nevýhodných smluv, provozování klíčových služeb firmami ve vlastnictví Prahy. To je jen několik nejdůležitějších bodů, podrobnosti získáte na našich internetových stránkách nebo třeba na setkání s našimi kandidáty,« uvedla Semelová.

Na tiskové konferenci se představili i současní zastupitelé Petr Šimůnek (2.), Ivan Hrůza (3.) a Helena Briardová (4.), i další kandidáti - Milan Krajča (5.), Helena Grofová (6.) a první desítku uzavírající Jaromír Petelík.

Semelová připomněla i poslední jednání zastupitelů v tomto volebním období, které bude zítra. »Nesouhlasíme s tím, co nyní navrhuje současná koalice – tedy snahou o navržení změny zákona o památkové péči tak, že by magistrát mohl v budoucnu rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu. (Zároveň by vlastník kulturní památky či projektant nebyl povinen s ústavem projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování - pozn. autora). Rozhodně tento záměr nepodpoříme! Kulturní dědictví je třeba chránit a rozvíjet a současně zajistit i dostupnost této kulturní nabídky všem. Proto prosazujeme ochranu kulturního dědictví, památek a míst piety významných osobností a událostí dějin před jejich devastací, znevažováním a nevhodným využitím,« řekla Semelová. Mimochodem, že na zmiňovaném jednání bude o »zábavu« postaráno, nastínil i Hrůza: »K projednání je připraveno přes deset tisíc stran materiálů…«

Na kandidátce do zastupitelstva jsou i dva přítomní kandidáti do Senátu - Karel Skoupil (12.) a Vladimír Roškot (39.), poslední ve volebním obvodu Praha 8 Vladislav Kopal (23.) se omluvil. Ten kandiduje s mottem »Práce v Senátu nesmí být jen melouch«. V Praze 8 působí na pozici předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Dlouholetý zastupitel v Praze 4 Skoupil se zaštítil heslem »Normální je nelhat a nekrást. Nelžu a nekradu!« Také Roškot jde do volebního klání s mottem. Zní: »Bezpečnost a prosperita jsou životním zájmem občanů«.

»Nejsme spojeni s korupcí ani trafikami s nemravnými odměnami. Navážeme na důraznou opoziční politiku. Požadujeme efektivní správu, která bude včasně reagovat na potřeby města a Pražanů. Chceme, aby bohatství Prahy sloužilo všem Pražanům. Postavíme se za sociálně ohrožené. Máme vizi a víme, jak ji naplnit. Sliby plníme. Společně to zvládneme,« uzavřela Semelová.

(zku)