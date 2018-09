Ilustrační FOTO - pixabay

Koncert v Chemnitz proti neonacismu

Koncert proti rasismu a pravicovému extremismu v pondělí večer v centru východoněmeckého města Chemnitz (Saské Kamenice) přilákal podle odhadu města 65 000 lidí, což je výrazně více, než se čekalo. Dění v Chemnitz, které vyhrotila vražda 35letého Němce, z níž je podezřelá dvojice migrantů, nadále hýbe německou politickou scénou. Město v posledním týdnu zažilo řadu demonstrací, z nichž některé doprovodily výtržnosti a útoky na přistěhovalce.

»Jsme různí, ale v jedné věci mluvíme stejnou řečí - nedáváme žádný prostor štvanicím na lidi, žádný prostor rasismu,« prohlásila v úvodu akce jedna z řečnic. Zástup lidí, z nichž řada třímala transparenty, jí odpověděl skandováním hesla »Nacisti pryč«. Poté následovala minuta ticha za zabitého Davida Hilliga. Vedle vyslání jasného signálu proti neonacismu bylo cílem koncertu, který se uskutečnil u kostela Johanniskirche, také vybrání peněz na podporu rodiny zabitého muže a protifašistických iniciativ v Sasku. Akce se obešla bez problémů. K drobným střetům podle policie došlo jen okolo nedaleko vzdáleného improvizovaného památníku pro Hilliga. Koncert vyvrcholil vystoupením slavné kapely Die Toten Hosen kolem 21. hodiny.

Večer bez dvou demonstrací

Město Chemnitz kvůli němu nepovolilo dvě demonstrace, které v době hudební události v bezprostřední blízkosti chtěly uskutečnit pravicové organizace. Terčem kritiky ze strany generální tajemnice křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampové-Karrenbauerové se pak stal prezident Frank-Walter Steinmeier za to, že koncert sdílením na Facebooku podpořil, přestože bylo jasné, že na něm vystoupí skupina Feine Sahne Fischfilet, která má podle některých blízko k levicovému radikalismu. Sociální demokraté se v reakci na to zase obratem podle ČTK ptali, jestli politička CDU v nynější situaci nemá nic lepšího na práci.

Situace ve čtvrtmilionovém Chemnitz, který leží nedaleko hranic s ČR, se vyhrotila 26. srpna po zabití Hilliga. Protestů ve městě se podle policie účastnila také řada pravicových radikálů. V pondělí saské úřady informovaly, že už obdržely sedm trestních oznámení ze strany novinářů, které někdo při protestech napadl.

AfD posiluje

Kdyby se nyní v SRN uskutečnily parlamentní volby, druhou nejsilnější stranou na německé politické scéně by se stala protestní Alternativa pro Německo (AfD). Podle průzkumu pro deník Bild by si přišla na 17 % hlasů a o jeden procentní bod by tak překonala vládní sociální demokraty (SPD), jejichž popularita u voličů klesá. »Postavení SPD jako druhé nejsilnější politické síly v zemi je v ohrožení,« komentoval výsledky průzkumu šéf agentury Insa Hermann Binkert.

Zatímco obliba SPD, která už loni v parlamentních volbách dosáhla rekordně nízkého zisku 20,5 procenta, v posledních měsících v průzkumech jde stále dolů, s podporou AfD je to naopak. V loňských volbách dostala 12,6 % hlasů, nyní by se pro ni vyslovilo 15 až 17 % voličů. Dobře si protiimigrační strana vede i ve dvojici spolkových zemí, které letos čekají volby. V Hesensku by nyní získala 15 % hlasů a v Bavorsku, kde zatím v parlamentu chybí, 14 procent.

Hlasování do celoněmeckého parlamentu, kam se bude znovu volit až v roce 2021, by podle aktuálního průzkumu opět vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové se ziskem 28,5 % hlasů. Ve Spolkovém sněmu by byli nadále zastoupeni také Zelení (13,5 %), Levice (10 %) a svobodní demokraté (9,5 procenta).

(ava)