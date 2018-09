Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hnízdo teroristů

Moskva označila provincii Idlib na severozápadě Sýrie za hnízdo teroristů. Poslední bašta odpůrců syrského prezidenta Bašára Asada blokuje mír v Sýrii a ohrožuje ruské vojenské základny, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že Rusko začalo Idlib po 22denní přestávce opět bombardovat. Už několik týdnů se spekuluje, že se syrská armáda s ruskou vzdušnou podporou chystá k ofenzivě v Idlibu. Provincii mají v rukou povstalci a islamisté. Podporu Asadovi slíbil i Írán. Před ofenzivou Asada varoval americký prezident Donald Trump - byla by to »vážná humanitární chyba«. To Peskov označil za omezený přístup, který nebere v úvahu komplexní situaci v Sýrii. OSN se obává, že v důsledku ofenzivy by se k tureckým hranicím mohlo vydat až 2,5 milionu uprchlíků. Turecko posílilo vojenskou techniku na hranici se Sýrií. V pátek se Asadovi spojenci - ruský prezident Vladimir Putin a íránský prezident Hasan Rúhání - sejdou v Teheránu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jako ochráncem povstalců, aby jednali o budoucnosti Sýrie.

(čtk)