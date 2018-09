Zasloužený příspěvek

I když jsem vyhlášená »krkna« a nerada pouštím peníze z ruky, jsou situace, kdy nepřemýšlím a posílám. Kam? Těm, kteří pomáhali a teď již nemohou.

Když u nás v Miškovicích pořádali v sobotu místní dobrovolní hasiči Den otevřených dveří, začínali celý program minutou ticha. Respektive minutou puštěním všech sirén a houkaček za jednoho zemřelého a druhého zraněného kolegu. Při uplakaném počasí, kdy nastoupení hasiči v uniformách stojí se skloněnými hlavami a každému z nich i z jejich příbuzných se v ní honí, že příště to může být i pro někoho z nich, je to velmi silný moment. I když nikdo z našich pražských hasičů nikoho v Olomouci nezná, je mezi příslušníky státních i dobrovolných »šílenců v protipožárních oblecích« neskutečná soudržnost. Je to svět sám o sobě, vymykající se běžným mezilidským vztahům.

Teprve mezi všemi lidmi zapojenými do Integrovaného záchranného systému, tedy mezi policisty, hasiči, záchranáři a zdravotníky, člověk pozná skutečný význam »lidskosti«. Známé rčení »jeden za všechny a všichni za jednoho« je zde skutečným denním chlebem. Jedině jako tým mohou pomoci jednotlivcům a přitom každý jednotlivec stojí za ochranu, záchranu. A nezáleží na tom, jestli »je z týmu«, nebo ne. Náš IZS je jeden z nejlepších v Evropě a zaručuje, že katastrofy podobné té v Řecku se u nás nestanou.

Tato práce ale není jednoduchá. Mnoho lidí po několika letech má všeho »plné zuby«, přichází únava, deprese, syndrom vyhoření. Zadostiučinění, obdiv, vděk nebo slušná odměna je totiž něco, čeho se těmto lidem zrovna dvakrát nedostává. Při platu mezi 25 a 30 tisíci a nasazení 24 hodin několikrát v týdnu nejde zrovna o terno. A když zemřou, nečeká jejich pozůstalé závratné odškodné. Na pohřeb 20 tisíc (sotva pohřeb bez obřadu). Jednorázový příspěvek ve výši 12 platů. Snad i příspěvek k vdovskému či sirotčímu důchodu, ale mnoho jsem toho v zákoně o služebním poměru č. 361/2003 Sb. nenašla.

A co teprve, když přijde úraz, znemožňující nejen návrat k práci, ale i k běžnému životu…

Proto jsem ráda, že Základní organizace odborového svazu hasičů Šumperk ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje vyhlásila na své kolegy sbírku: 285529660/0300 je konto sbírky pro pozůstalé po zemřelém hasiči a 285529759/0300 je konto pro těžce raněného kolegu. Tady vím, že peníze budou mít smysl…

Helena KOČOVÁ