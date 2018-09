Nikdo nechce být sockou

Vím dobře, co pro rodinu znamená nový školní rok. Náklady na učební pomůcky jsou velké. Četla jsme, že průměrné náklady na jednoho školáka přesahují tři tisíce korun. U středoškoláků to má být až o tisícikorunu víc. To, co uvádím, nejsou čísla za rok, ale nárazově vydaná před 1. zářím, tedy letos před třetím zářím v pořadí.

Pamatuji dobu, kdy bývaly pomůcky zadarmo. Hradil je stát. Počítalo se s tím. Nebyly ani soutěže mezi rodiči, kdo koupí lepší, alespoň zdánlivě, aktovku či některé další potřebné pomůcky. Ani nebyla taková soutěživost v oblékání. Přitom jsme chodívali pěkně oblečení a obutí.

Dnes je tomu jinak. Který školák nemá to nejlepší, značkové, stává se sockou. Rodiče se tedy snaží a peníze určené na jiné zboží se rozkutálejí velmi rychle pryč. Slyšela jsem dokonce, že někteří si na školní výdaje pro své děti musejí půjčit. Pak mají problémy se splácením a najednou se ocitají v dluhové pasti.

Začátek školy je zároveň pro některé firmy veliký kšeft. Když si to tak spočítám – letos do základních škol nastoupí na devět set tisíc školáků, pak… ne, lepší je nepočítat.

Michaela KNOTKOVÁ