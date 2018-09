Ilustrační FOTO - pixabay

Vyvražďování slonů

Téměř devět desítek slonů zabitých v posledních několika měsících pytláky nalezli ochránci zvířat v Botswaně. Podle odborníků jde o možná nejhorší případ masového zabíjení slonů v Africe, píše web BBC.

Zvířata zbavená klů objevila organizace Sloni bez hranic (EWB) při leteckém průzkumu oblasti sousedící se sloní rezervací v jihoafrické Botswaně. Značná část z 87 nalezených chobotnatců byla podle EWB zabita během posledních několika týdnů. »Jsem šokován, jsem absolutně ohromen. Toto měřítko pytlačení slonů je zdaleka největší, které jsem dosud v Africe viděl nebo o něm četl,« řekl Mike Chase ze zmíněné organizace. Množství slonů zabitých pytláky během krátké doby podle něj více než dvojnásobně překračuje dosud registrované případy.

Botswaně patří s odhadovaným počtem 130 000 slonů světové prvenství ve výskytu těchto zvířat. Místní úřady byly dlouhá léta známy nekompromisním přístupem k pytlákům zabíjejícím slony kvůli vysoké ceně slonoviny na černém trhu. Doposud EWB registrovala ojedinělé případy zabíjení slonů v této zemi, k nimž docházelo spíš v hraničních oblastech, kam pronikali pytláci ze zahraničí. Současný masakr se však odehrál ve vnitrozemí poblíž turisty vyhledávané rezervace v deltě řeky Okavango. Podle Chaseho je jednou z možných příčin fakt, že úřady rozhodly o odzbrojení speciální vládní jednotky určené k potírání pytláků. Tento krok nařídil nový prezident Mokgweetsi Masisi měsíc po svém dubnovém uvedení do úřadu, aniž by jej veřejně zdůvodnil. Podle kritiků by prezident měl chybu napravit a přestat nově vzniklý problém ignorovat. »Botswana byla vždy přední zemí v ochraně zvířat a k tomu je potřeba politická vůle,« dodal Chase.

(čtk)