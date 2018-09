Ilustrační FOTO - Haló noviny

Projev Martina Günthera z Die Linke. (šéfa delegace) na prvozářijovém setkání ve Svojšicích

Společně proti novému a starému fašismu

Přináším vám srdečné pozdravy z našeho zemského sdružení der LINKEN Brandenbursko ke Světovému dnu míru. Zatímco se dnes shromažďujeme zde, v Chemnitz se shromažďují antifašistky a antifašisté, demokratky a demokraté, kteří protestují proti nacionalistické a fašistické nenávisti a nenávistné štvanici.

V Chemnitz lovil dav cizince

Minulý týden došlo v Chemnitz k nepokojům a přímému lovu cizinců pravicovým davem. Jsem si jistý, že budu hovořit i vaším jménem, pokud odtud pošlu ty nejlepší solidární pozdravy antifašistkám a antifašistům.

Žijeme v bouřlivých časech. Výzvy pro nás jako LEVICI jsou velké. Máme před sebou dvojí výzvu: ofenzivní, neúprosný boj proti nové a staré pravici a fašistům, stejně jako boj proti asociálům a neoliberálům. Jsme alternativou proti oběma. Jsme také politickou silou, která nejsilněji bojuje za mír v Evropě.

Přesuny vojsk NATO

Je neskutečné, co vidíme. V květnu a červnu - stejně jako v předchozím roce - se uskutečnil velký přesun vojsk NATO přes Německo, přes Brandenbursko, do východní Evropy. Do Polska a pobaltských států bylo přivezeno 3500 amerických vojáků a přibližně 1400 vozidel včetně materiálů. Každých devět měsíců bude celá bojová brigáda nahrazena novou brigádou stejné velikosti.

Kromě toho bylo v květnu nasazeno celkem 2050 vozidel do 102 konvojů na silnicích na východ pro každoroční nadnárodní cvičení Saber Strike 18, které se konalo v červnu v Pobaltí a v Polsku, v květnu bylo převezeno celkem 2500 vozidel na 102 konvojích směrem na východ. Kromě nádrží a jiných těžkých zařízení bylo ve vlacích přepravováno celkem 3000 vozidel. Americký kontingent zahrnuje asi 12 500 vojáků. Manévrů se zúčastnilo celkem 20 000 vojáků z 19 zemí. Co to mělo být za vojenskou přehlídku?

Merkelová poslouchá Trumpa

Ozbrojené síly USA jsou aktivně podporovány Spolkovou obranou (bundeswehr), která poskytuje kasárny a logistickou pomoc. Tato logistická pomoc by měla být v budoucnu dále rozšiřována.

V Německu stojíme před debatou o národním rozpočtu v roce 2019. Spolková vláda Angely Merkelové navrhuje navýšení rozpočtu na vojenské zakázky o 25 % a současně by se měly snížit nutné investice do civilní infrastruktury.

Společně se musíme rozhodně postavit proti válce a neustálým vojenským provokacím, abychom udrželi mír. Potřebujeme novou bezpečnostní architekturu v Evropě, včetně Ruska.

Děkujeme za pozvání, které jsme s radostí přijali. Stůjme společně proti válce, proti vykořisťování, proti novému a starému fašismu. Stůjme společně za mírem, za solidaritou, za lepší společností. Ať žije mezinárodní solidarita!

(za)