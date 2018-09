Sběratelé jsou zvláštní společenská skupina

Někteří vám řeknou, že sběratelství je jakési bláznovství a jiní zase, že je to druh altruismu. No a pro další je to zase slušná investiční záležitost. Když jsem se já chtěl stát jako kluk sběratelem, řekli mi, že pokud mám šest rozličných věcí, mám je dát dohromady a hned mám sbírku kuriozit. Já sám si pamatuji, že ve zlatých osmdesátkách se sběratelé hodně věnovali entomologii a dokázali sbírat kdejakou hmyzí »havěť«. Já jsem sbíral motýly a spolužáci si ze mne dělali legraci, že je sbírám jen kvůli holkám. Měli pravdu - jen z malé části.

Jak začít se sběratelstvím

Ano, sběratelská vášeň je věc, která když někoho popadne, tak je to zásah nejen do osobního či rodinného rozpočtu, ale mnohdy to ovlivňuje i celý chod rodiny nebo blízkého okolí. Se sbírkami jsou většinou ale větší starosti než se zdá. Pojištění, skladování, ocenění, prezentace, právní ochrana a v neposlední řadě kdo po vás sbírku převezme, když vám to dalo tolik úsilí dát ji dohromady. A jak začít? Jakmile máte několik kousků nějakých artefaktů, stal jste se de facto sběratelem.

Sbírat se dá prakticky všechno. Od vzácných cenných »artefaktů«, až po »zážitky« různého charakteru. Nejznámější a nejstálejší je snad sbírání známek. Sbírka známek je nenáročná na prostor, obohatí vás o odborné, ale i historické znalosti, podle toho jaká témata či série sbíráte. Pokud se rozhodnete sbírat umění a nemáte zrovna na takto podobně drahé dílo, tak nezoufejte, dají se sbírat kvalitní faksimile, či informace okolo těchto skvostů, nebo celých sbírek. Cenu mají i zdánlivě osobní věci slavných osobností. Například kalhotky Marilyne Monroe, nedokouřený doutník Winstona Churchilla, či dokonce jeho vlastní zubní protézu, která se mimochodem vydražila za necelých půl milionu korun. Zde je také velký prostor pro sbírání všeho, čeho se jen slavné osobnosti dotkly, vlastnily, nebo se jen na danou věc podívaly. Sbírat se dají i »pouhé« informace o předmětech, událostech i osobnostech. Ty nakonec se sbírají jako podpůrný prostředek pro celou sbírku.

Co se vše dá sbírat?

Lidé sbírají umění, dopisy, známky, medaile, alkohol, vyznamenání, motýly, kresby, polyvinylová hudební LP, knoflíky, panenky, prezervativy, módu i módní doplňky z různých období, cedule ulic, knihy, pera, plakáty, zbraně, auta veterány i sporťáky, fotografie, vojenské uniformy a doplňky. Letadla, vláčky i vlaky, básně, i povídky, ptačí pírka, ale i živá zvířata. Sbírají také zážitky a nejvíce adrenalinové. A mezi nimi například jsou takoví sběratelé, kteří sbírají takzvané skalpy žen a dívek. Následně to dokládají sbírkou kalhotek či sbírkou fotografií, nebo něčím ještě osobnějším. Znám rodinu, ta zase sbírá zážitky z jednotlivých zemí, když je potkám, předhánějí se v tom, kdo kde byl. Prý »Srí Lanku ještě jsme neudělali, ale Nový Zéland ten jo, ten jsme udělali loni«. Prostě sbírání se meze nekladou.

A teď koukněme na sběratelství skrze umělecká díla, jež jsou velmi často dobrou investicí. To je zcela samostatná, ale obecně nejznámější kapitola.

Odborníci tvrdí, že sbírku je nutno pojmout i po ekonomické strategii. Samozřejmě, když do sbírání vložíte statisíce nebo miliony, tak to bez ekonomické strategie nejde. Zde je nutné nepodcenit svůj koníček ani po právní stránce.

Jakou tedy zvolit strategickou vizi vaší sbírky? Vycházejte z vašich zájmů, aby vás to bavilo. Vezměte trochu v úvahu i ohled na blízké okolí. Jelikož, když to chytne i vaše okolí, máte vystaráno jednak o pochopení a nakonec i o podporu v sestavování sbírky. Potom vezměte vaše možnosti finanční, kde tak trochu počítejte s tím, že tento základní rozpočet tu a tam překročíte. Zvlášť pokud jste emocionální typ člověka. Emoce ve sběratelství hrají velkou roli. Často si pořídíte věc, kterou byste už nikdy neměli možnost si pořídit. Následně je důležitá výměna věcí za lepší a vzácnější kousky. Tato výměna totiž sbírku většinou zkvalitňuje. No a pak je nutné sbírku správně prezentovat. Někdo založí ve stodole muzeum, jiný vydá knihu a dalšího podpoří spolek, ve kterém je dobré být, abyste se mohli přihlásit třeba na světovou výstavu. K závěru říkají odborníci, že je nutno sbírku jaksi poslat dál. Buď ji odkázat rodině, muzeu, státu, obci, nebo ji dokonce rozprodat. Věci mají potěšit další generace a další investory. Takže závěrem je nutno říci, že sběratelem může být každý z nás.

Pár principielních právních rad

Obecně platí, že pokud sbíráte starožitnosti, tak za starožitnost se považují ty předměty, které mají více jak padesát let. Není to však vždy pravidlem. Rozhodně nedoporučujeme kupovat jakoukoli věc, o které jen tušíte, že pochází z nějaké trestné činnosti. Hrozí vám nejen propadnutí daného předmětu, tedy finanční ztráta, ale i trestní stíhání. Při vědomém obchodu by se jednalo o podílnictví dle § 214 zákona č. 40/2009. Poté soud rozlišuje škodu dle § 138 trestního zákoníku, a to do 5000, 25 000, 50 000, 500 000 a 5 000 000. V každém případě musíte počítat s daňovou povinností. Také pokud například koupíte padělek na aukci, můžete se odvolat na zákonná pravidla ujednaná na jednotlivé aukce. Úplně zvláštním příkladem je zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.), který upravuje držení, nakládání, nabývání a další oblasti týkající se sbírání zbraní a střeliva.

Několik rekordů pro inspiraci

Rekord zatím drží obraz malíře Leonarda Da Vinciho, kde je zobrazen Ježíš Kristus a obraz je pojmenovaný Salvator Mundi (Spasitel světa). Ten se vydražil v salonu Christie‘s v New Yorku za »pouhých« 450,3 milionu dolarů (9,8 miliardy korun). Toto dílo se podle aukční síně Christie‘s stalo nejdražším obrazem, který se kdy na světě prodal v dražbě.

Obraz Salvator Mundi (Spasitel světa). FOTO - wikimedia commons

V jiné aukční síni v RM Sotheby se tedy nikdo sedmimístných čísel také nebojí. Jedním z nejdražších vydražených aut na jedné aukci, byl Jaguar D-Type z roku 1955, který se v průběhu 15 minut vydražil za neuvěřitelných 19 401 000 €/508 000 000 Kč.

Jednu raritu má v oblasti numismatiky zkušební rubl carevny Anny z roku 1730 ražený v počtu pouhých 36 ks a byl dokonce prodán u nás v Praze na aukci za neuvěřitelnou cenu 5 000 000 Kč, stal se onou nejdražší prodanou ruskou mincí světa všech dob.

Andreas Gursky (Němec, narozen 15. ledna, 1955) aktuálně vede žebříček nejlépe prodaných fotografií. Jeho fotka s názvem Rhein II. se v New Yorku vydražila za plných 4 338 500 dolarů.

Tak teď už zbývá dát třeba šest nesourodých věcí dohromady a založit si sbírku kuriozit.

Roman BLAŠKO