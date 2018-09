Letoun Tatra T-101. FOTO - autor

80. výročí dálkového rekordu letadla ze studénecké Vagonky

Snad většina obyvatel České republiky ví, že si v letošním roce připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Určitě mnohem méně má ale povědomí o tom, že si letos připomínáme také sto let od počátku výroby letadel v ČSR.

Za tuto dobu se bez nadsázky dnešní Česko stalo opravdovou leteckou velmocí, kde působí desítky společností na výrobu letadel nebo jejich součástí. Minimum jich ale ví, že letadla se vyráběla i ve Studénce, která je obecně známá a spjatá spíše s železniční výrobou.

Sedmnáctého května tohoto roku to bylo přesně 80 let, co z pražské Ruzyně odstartovalo dvoumístné letadlo Tatra T-101, vyrobené v leteckých dílnách tehdejší Moravsko-slezské vozovky, a. s., Studénka, jak se tehdy Vagónka jmenovala. Cílovou destinací byl Chartúm vzdálený 4340 km. Oba piloti major Jan Ambruš a šéfpilot Vojtěch Matěna po na dnešní dobu neuvěřitelných 26 hodinách a 25 minutách dosedli na súdánské letiště a vytvořili ve své době světový rekord v nepřetržitém dálkovém letu. Jednoplošník Tatra T-101, který byl vyroben jako jediný prototyp, pak vytvořil ve své kategorii s objemem motoru menším než čtyři litry ještě výškový rekord, kdy vystoupal do výšky 7470 metrů.

Nejen obyvatelé Moravskoslezského kraje si mohli tuto významnou událost připomenout na akci nazvané Technické dědictví TATRA & VAGONKA aneb práce našich předků, která se 1. září uskutečnila pod záštitou mj. města Studénky a Moravskoslezského kraje na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Přestože se původní letoun do dnešní doby nedochoval, vystavena byla podle původních plánů přesná a plně funkční replika sestrojená před deseti lety bratry Jiřím a Ivo Sklenářovými. Návštěvníci se na akci mohli dopravit z Ostravy speciální pantografickou jednotkou vyrobenou ve Vagonce Studénka, která časem získala podle svého vzhledu lidový název »žabotlam« nebo ze směru od Štramberku využít legendární historický motorový vůz, kterému nikdo neřekne jinak než »Hurvínek«. K zhlédnutí byl také motorový vůz zvaný »Věžák« vyrobený v »Závodě Tatra«, který je nejstarším provozuschopným motorovým vozem se spalovacím motorem v ČR. Na akci se rovněž prezentovala kopřivnická Tatra se svými nejnovějšími nákladními vozy modelové řady Tatra Phoenix 2018, ale také s veterány osobních automobilů této značky.

Připraven byl i bohatý doprovodný program zaměřený na techniku a technické dovednosti. Děti a dospělí si mohli ze stavebnic Merkur a Makedo sestavit, co je právě napadlo, vyzkoušet si trenažéry, vyfotit se ve fotokoutku nebo se usadit do kokpitu letadla, popřípadě si zakoupit různé upomínkové předměty a občerstvit ve velké food zóně.

Cílem akce, kromě prezentace města Studénky a Vagonářského muzea, byla bezpochyby také propagace umu našich předků, kteří dokázali vyrobit výrobky, z nichž mnohé slouží nám všem dodnes. Je jen škoda, že studénecká Vagonka se tohoto historického připomenutí ve své původní velikosti »nedožila«, protože doplatila na divokou polistopadovou privatizaci. A musím říci, že u některých návštěvníků se nostalgie místy mísila s hněvem, jak tento dříve prosperující podnik dopadl.

Petr HAVRÁNEK (KSČM), zastupitel MSK a kandidát v komunálních volbách ve Studénce