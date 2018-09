Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nižší DPH u jízdenek má šanci

Jízdné ve vlacích a autobusech možná nově spadne do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynější sazby 15 procent. Návrh poslanců STAN přes nesouhlas vlády schválil rozpočtový výbor Sněmovny.

Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle nich mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům více peněz na rozvoj veřejné dopravy. »Tato novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě,« řekla zástupkyně předkladatelů Věra Kovářová (STAN). Odmítla argumentaci vlády, že návrh je nesystémový.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve výboru poukazovala mj. na to, že návrh by veřejné rozpočty připravil celkem o 930 milionů korun. »To není malá částka,« řekla ministryně na adresu možných rozpočtových dopadů. Poukazovala i na to, že návrh snižuje DPH jen u železniční a autobusové dopravy, zatímco existují i další druhy dopravy, například lanovky, kterými se také lidé dopravují třeba do práce. To podle ní vytváří nerovnost. Přiznala, že není nadšená z dvojí snížené sazby, ráda by měla jednu základní a jednu sníženou sazbu DPH. Poukázala na to, že obce a kraje dostávají díky rozpočtovému určení daní, které se loni změnilo, o 30 až 40 mld. Kč navíc.

Podle Zbyňka Stanjury (ODS) jsou však rozpočtové dopady návrhu ve srovnání s plánovaným celkovým výběrem daní zanedbatelné. Výhrady ministerstva, například ohledně lanovek, se podle něj dají vyřešit pozměňovacím návrhem ve druhém čtení. »Myslíme si, že je zcela namístě tu sazbu snížit, v tom jsme zajedno s navrhovateli,« řekl naopak Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Neodpustil si kritiku vlády, která nedávno schválila slevy pro seniory a studenty v autobusech a vlacích.

»Z hlediska DPH je to malá částka, z hlediska fungování veřejných dopravních podniků je to zásadní věc. Ušetřené daňové odvody půjdou ve prospěch dopravní služby a veřejné dopravní podniky to potřebují. Proto jsme to podpořili,« řekl našemu listu po hlasování výboru jeho člen Jiří Dolejš (KSČM).

Výbor doporučil schválit předloženou novelu zákona o DPH s pozměňovacím návrhem, který reagoval na některé vládní výhrady, především odstranil legislativní nedostatek, pokud by byl přijat, jízdné by spadalo naopak do sazby DPH 21 procent.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 mld. Kč ročně.

(ku)