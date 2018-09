Manfred Weber. FOTO - wikimedia commons

Weber chce do čela EK

Německý europoslanec a lídr největší europarlamentní frakce Evropská lidová strana (ELS) Manfred Weber oznámil, že se po evropských volbách chce stát předsedou Evropské komise.

Evropa potřebuje nový začátek a více demokracie, napsal na Twitter během schůze se členy ELS v Bruselu. Weber chce po volbách v květnu 2019 v čele EK vystřídat současného předsedu a bývalého lucemburského premiéra Jeana-Claudea Junckera. Jeho kandidatura není překvapením, má podporu německé kancléřky Angely Merkelové. Vyjádřila ji už v minulém měsíci. Do té doby se mělo za to, že Německo by chtělo obsadit post šéfa Evropské banky.

»Chci se stát vedoucím kandidátem ELS pro evropské volby 2019 a být příštím předsedou Evropské komise. Evropa potřebuje nový začátek a více demokracie,« napsal 46letý europoslanec. Podle něj »už nelze v EU pokračovat tak, jako nyní«. Weber uvedl, že Evropu pomůže vrátit zpět k lidem a obnoví vazby mezi EU a jejími občany.

»Evropa je ve zlomovém bodě. Dnešek je o sebepotvrzení Evropy a o obraně našich hodnot, protože čelíme výzvám zvenčí i zevnitř. Je to o přežití našeho evropského způsobu života,« napsal.

Weber je aktuálně v Evropském parlamentu předsedou frakce ELS, která je se svými 216 křesly v orgánu největší. Skupina svého vedoucího kandidáta pro evropské volby vybere během kongresu 7. a 8. listopadu v Helsinkách.

(čtk)