Debl Siniaková - Krejčíková v semifinále US Open

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková postoupily do semifinále US Open a dvě výhry je dělí od grandslamového hattricku. Ve čtvrtfinále ale měly letošní vítězky Roland Garros a Wimbledonu namále, v duelu s Belgičankou Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska totiž čelily v tie-breaku druhé sady mečbolu, ale zápas vyhrály 2:6, 7:6 a 6:3.

Nasazené jedničky v New Yorku Siniaková s Krejčíkovou se o finále utkají ve čtvrtek s třináctkami Ashleigh Bartyovou a Coco Vandewegheovou. S australsko-americkým párem letos dvakrát prohrály a ve čtyřech setech uhrály jen čtyři gamy.

V utkání s Mertensovou a Schuursovou se Češky set a půl hledaly. Zvedly se, když Krejčíková v šesté hře druhého setu ustála podání, při kterém prohrávala 0:40 a celkem se Siniakovou odvrátily čtyři brejkboly. Dvakrát měly šanci při svém servisu druhý set ukončit, ale ani tři setboly za stavu 5:4 jim nestačily. V tie-breaku za stavu 6:7 zahnala prohru Siniaková vítězným returnem a vzápětí proměnily šestý setbol.

Ve třetím setu už jejich výkon rostl. Rozhodující brejk získaly na 4:2 při podání Schuursové a koncovku zvládly. Krejčíková vybojovala mečbol odvážným úderem, po kterém tvrdě narazila do umpiru. Mečbol proměnila Siniaková volejem.

Krejčíková má naraženou celou levou ruku, ale bolest mírní radost z postupu do semifinále US Open. S Kateřinou Siniakovou vyhrály na grandslamech už pošestnácté v řadě, ale čtvrtfinále zvládly s vypětím všech sil a v případě Krejčíkové i s nasazením života.

Krejčíková podávala ve třetí sadě na vítězství v utkání. Odvrátila dva brejkboly a při další výměně dobíhala špatně trefený úder z rakety Mertensové padající za síť a ven z dvorce. V běhu stihla míč bekhendem napálit vítězně na půlku soupeřek. Jak ale byla rozběhlá, šlápla u lavičky na tašku a vzápětí tvrdě narazila do umpiru. Židle pod britským hlavním rozhodčím Jamesem Keothavongem se lehce zachvěla.

»Byl to strašně důležitý bod, nahraný a snažila jsem se to zahrát. Ani jsem nevěděla, kam jsem to trefila. Zápas byl napjatý a v ten moment bylo nejdůležitější, jestli máme mečbol nebo ne,« vracela se Krejčíková později k důležitému okamžiku.

Siniakové pak napálila vítězný volej a Belgičanku Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska po boji zdolaly. Ve druhém setu přitom odvrátily dokonce mečbol. »Tahle výhra z nás udělala silnější pár,« řekla Krejčíková.

Hned po utkání se Krejčíková ještě na lavičce ledovala. »Důležité je, že nemám zraněný žádný kotník, akorát mám modřiny a jsem dobitá,« řekla a doufala, že čtvrteční semifinále s naraženou rukou zvládne.

České hráčky jsou naštvané na program deblového turnaje. Třetí kolo hrály v neděli, pak měly dva dny volna a po čtvrtfinále je čeká semifinále ani ne po čtyřiadvaceti hodinách. "A finále je až v neděli. Vůbec to nechápu. Je to nesmysl. Program je špatný a myslím si, že se nás určitě snaží znevýhodnit," míní Krejčíková.

Ptaly se pořadatelů, proč je rozpis deblových zápasů nevyrovnaný. »Že se nám to nelíbí. Oni řeknou 'hm' a to je všechno,« konstatovala Siniaková. »Šly jsme za supervisorkou a říkala, že to tak je naplánované,« dodala Krejčíková.

Čtyřhra žen - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (1) - Mertensová, Schuursová (7-Belg./Niz.) 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

(čtk)