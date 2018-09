Džamala, vítězka Eurovize 2016 ve Stockholmu. FOTO - wikimedia commons

EBU tlačí na Izrael kvůli Eurovizi

Pořadatelé mezinárodní písňové soutěže Eurovize požádali vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby při nadcházející soutěži umožnila vstup do Izraele fanouškům bez ohledu na jejich politické názory, informoval v úterý izraelský list Haarec.

Zároveň organizátoři z Evropské vysílací unie (EBU) žádají Izrael, aby se generální zkouška mohla konat v sobotu, což je den šábesu, kdy se má podle judaismu dodržovat klid a odpočívat. Letošní vítězkou Eurovize se kontroverzním způsobem stala Izraelka Netta Barzilaiová, a proto další ročník soutěže se má konat právě v Izraeli. Zatím. Autoři vítězné písně jsou stále v podezření z plagiátorství.

Organizátoři soutěže požádali izraelskou vládu také o to, aby během soutěže umožnila naprostou svobodu tisku a slova všem účastníkům a delegacím. EBU zároveň chce, aby byl fanouškům umožněn vstup do Izraele a volný pohyb v zemi bez ohledu na jejich politické názory či sexuální orientaci.

Izraelský ministr pro vnitřní bezpečnost Gilad Erdan podle ČTK ovšem už ihned vyzval Netanjahua, aby požadavky EBU odmítl. »Nechápu, jakým právem si EBU dovoluje přijít s takovými tvrzeními a požadavky, které se staví proti zákonu demokratického státu,« uvedl nepochopitelně Erdan.

Izraelská vláda vloni prosadila zákon, který umožňuje zamítnout vízum nebo právo na pobyt cizincům, kteří vyzývají k ekonomickému, kulturnímu nebo akademickému bojkotu palestinská území nelegálně okupujícího Izraele. Hnutí, které se těmito kroky snaží zvýšit tlak na Izrael ve snaze ukončit okupaci Palestiny a uznat práva palestinských uprchlíků, je známé pod zkratkou BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). Kritici označují izraelský zákon za politické pronásledování a snahu umlčet legitimní politický protest.

EBU uvedla, že od všech zemí, kde se soutěž v minulosti konala, se očekávalo, že splní požadavky organizátorů. Požadavek týkající se svobody slova a pohybu bývá ale vznesen pouze v případech, kdy panují obavy, že by daná země tyto hodnoty nerespektovala, uvedla EBU. Evidentně se poučila z předchozích let, kdy její pravidla nerespektovala například pořádající Ukrajina - pronásledující ruskou finalistku... Tehdy to ovšem EBU nevadilo!

(rj)