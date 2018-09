Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejteplejší léto za 244 let

Letošní léto v pražském Klementinu bylo nejteplejší v historii této nejstarší stanice v zemi, na níž se počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775.

Průměrná teplota 22,7 stupně Celsia je nejvyšší za uplynulých 244 let, uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém informačním webu. Dosud bylo nejteplejší léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně následované rokem 2015, kdy průměrná teplota během června, července a srpna dosáhla 22,3 stupně Celsia. »Letošní léto tedy bylo v Praze-Klementinu rekordně teplé, mělo nejvyšší průměrnou teplotu za celých 244 let od začátku dostupných měření,« konstatovali meteorologové. Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna.

Tři nejteplejší léta za posledních 244 let byla v tomto století. Až na čtvrté příčce se umístilo léto roku 1834 s průměrnou teplotou 22,1 stupně, následují roky 1811 (22 stupňů), 1807 (21,8 stupně) a pak loňské léto 2017 s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia.

Samotný srpen byl v Klementinu s průměrnou teplotou 23,7 stupně Celsia třetí nejteplejší od začátku měření. Rekord drží srpen 1807 s průměrnou teplotou 25,2 stupně, před třemi roky pak bylo v druhé polovině prázdnin průměrně 24,4 stupně Celsia.

»Vzhledem k tomu, že léto jako celek bylo na prvním místě z 244 let, asi nemá smysl hodnotit nějaká jednotlivá kratší teplá období, protože k ‚lepšímu‘ než prvnímu místu se už stejně dopracovat nemůžeme. Nicméně až budeme mít více údajů z více stanic, možná bude zajímavé se podívat na některé další charakteristiky tohoto léta,« uvedl meteorolog Pavel Jůza.

ČHMÚ již dříve informoval, že letošní červen byl v celé zemi pátý nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové sledovat průměrné měsíční teploty na českém území. Teplota v posledním školním měsíci dosáhla v průměru 17,5 stupně Celsia. Červenec pak byl sedmý nejteplejší s průměrnou teplotou 19,7 stupně Celsia.

Letošní rekordně horké léto následovalo po velmi teplém jaru, které bylo druhé nejteplejší od začátku měření v Klementinu. O prvenství ho připravily mrazy na začátku března.

Zatímco teploty měřené v klementinské stanici umístěné nedaleko Karlova mostu se mohou porovnávat s hodnotami sbíranými bez přerušení už od roku 1775, v rámci celé republiky se měsíční průměrné teploty sledují teprve od roku 1961.

(cik)