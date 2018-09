Ilustrační FOTO - Haló noviny

Náhradní výživné zůstává ve hře, ale…

Ačkoli má Babišova vláda náhradní či zálohované výživné ve svém programu, při projednávání ve Sněmovně to vidět není. Výhrady mají zejména zástupci ANO. I proto projednávání návrhů KSČM – mluví o náhradním výživném, a ČSSD – hovoří o zálohovaném výživném, sociální výbor Sněmovny přerušil.

Dlužno podotknout, že se tak stalo za podpory zástupců předkladatelů obou stran, kteří chtěli předlohy doslova zachránit, jinak jim hrozilo zamítnutí. V neúplných rodinách, kdy nejednou jeden z rodičů neplatí alimenty na své potomky, žije v ČR na 400 tisíc dětí, z toho zhruba třetina se jich ocitá na hranici chudoby. Někteří rodiče po rozchodu s partnerem zapomínají, že mají ke svým dětem alespoň minimální povinnost – platit výživné. Ta jim druhého rodiče nenahradí, ale mámě či tátovi, který se o ně stará, aspoň pomůže s financováním toho základního, co děti potřebují.

Na špatnou situaci v této oblasti reagují komunisté i sociální demokraté už léta. Dosud se jim však režim, kdy by za neodpovědného rodiče zaplatil výživné stát, a následně ho od neplatiče vymáhal, nedaří prosadit. Zavedení »státních« alimentů prosadila ČSSD do vládního prohlášení, za výrazné sekundace KSČM. Značná část ANO to však nechce vnímat.

Oběma návrhům hrozilo ve výboru i zamítnutí. Přerušením projednávání chtějí poslanci získat čas, aby některé sporné otázky ještě vyřešili a o problému diskutovali. Místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) si je vědoma kontroverznosti tématu. Zároveň zdůraznila, že vymahatelnost práva je v ČR malá – a nejen v této oblasti. »Berme v úvahu situaci samoživitelek, vymáhání dlužného výživného je někdy téměř nulové, a ony se svými dětmi často ocitají v chudobě,« zdůraznila Aulická. Již dříve poukázala na to, že neplacení výživného je podle policejních statistik druhým nejčastějším trestným činem v ČR. »Podle těchto údajů nerespektuje vyživovací povinnosti zhruba 40 procent rodičů. Podle Asociace neúplných rodin dosahuje celorepublikový dluh na výživném téměř 16 mld. Kč,« zdůraznila.

Místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová.

Děti bez alimentů žijí většinou v chudobě

Spoluautorka předlohy ČSSD, rovněž místopředsedkyně výboru Alena Gajdůšková zdůrazňovala, že by se jednalo skutečně o zálohu, která by se státu vrátila. »Připravili jsme už pozměňovací návrhy, reagují na výtky, které se vyskytly v prvním čtení ve Sněmovně. Jde přece o rychlou pomoc pro děti,« snažila se přesvědčit pochybovače zejména z řad ANO Gajdůšková. Uvedla, že v roce 2016 bylo ohroženo příjmovou chudobou v ČR 247 tisíc dětí ve věku do 15 let. »Přeložím do češtiny, prostě 247 tisíc dětí žije v chudobě,« zdůraznila.

Přesto pravice, zejména ODS a TOP O9, je proti tomu, aby za neplatiče platil alimenty na dítě stát, a pak je na neplatiči vymáhal.

Sociální demokraté odhadli, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by vymohl až pětinu částky. Komunisté očekávají rozpočtové dopady v prvním roce do jedné miliardy korun. Potom by se podle nich částka snižovala v souvislosti s tím, že by stát po neplatičích výživné vymáhal.

Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se před tím hnutí ANO stavělo proti zavedení další sociální dávky. Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl. Předlohu KSČM tehdy poslanci neprojednali ani v prvním čtení.

(ku)