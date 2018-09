Ilustrační FOTO - Haló noviny

Omezení památkářů neprošlo

Praha nebude iniciovat změnu zákona o památkové péči. Úředníci magistrátu by podle ní mohli v budoucnu rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu (NPÚ). Proti návrhu změny zákona se postavili pražští zastupitelé včetně komunistických.

Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) odmítl záměr na využití zákonodárné iniciativy k zákonu o státní památkové péči již při projednávání programu schůze, komunisté hlasovali pro vyřazení bodu. »Je pro nás nemyslitelné, aby rozhodnutí bylo koncentrováno na úředníky hlavního města Prahy. Pokud vládnoucí koalice projednání bodu prosadí, klub KSČM bude hlasovat proti této podstatě,« uvedl Hrůza.

Proti zařazení na program hlasovala většina 40 zastupitelů z 58 přítomných. Návrh změny zákona přitom schválili pražští radní, kterým jej předložila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). S návrhem nesouhlasil nejen NPÚ, ale i další odborníci a část politiků.

Klub KSČM uvítal, že bod byl opravdu vyřazen. »Oceňujeme to, v žádném případě bychom návrh nepodpořili. Bylo by to další omezení odborníků, kteří chrání památky. Někteří z pražské koalice by si zřejmě přáli, aby developeři mohli stavět všude. Už nyní je narušena památková zóna a historické centrum, omezení památkářů by bylo katastrofou,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně zastupitelského klubu KSČM Marta Semelová.

Změna zákona o památkové péči měla podle rady města pomoci zejména urychlit práce na objektech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkově chráněném území. Vlastník kulturní památky či projektant by například nebyl povinen s NPÚ projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování.

Podle NPÚ by změna znamenala likvidaci památkové péče a důvody pro změnu uváděné magistrátem jsou zástupné. Za ohrožení českého kulturního dědictví jej označili vysokoškolští odborníci i poradci UNESCO. »Zbavit NPÚ možnosti vyjadřovat se k obnově památek by znamenalo nevratně poškodit celý systém památkové péče, která je na odborném přístupu NPÚ založena,« napsali v prohlášení akademici.

