Ilustrační FOTO - Haló noviny

SRN řeší, kdo je otcem a matkou všech problémů

Výrok německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU), že migrace je »matkou všech problémů«, spustil v Německu lavinu podobných příměrů. Využívají je politici i běžní občané na sociálních sítích, kteří jimi nejčastěji míří právě na Seehofera.

O ministrovi tak už jeho političtí konkurenti hovoří jako o »otci mnoha problémů«, o možném »otci všech rasových problémů« (slova poslankyně Die Linke. Ully Jelpkeové) nebo o »dědovi všech berlínských vládních problémů«. Podle představitelů Zelených jsou matkou všech problémů v této otázce ignorance, rasismus a rozdělování.

Nejhorší jsou populisté

Podobně to vidí i řada lidí na Twitteru. »Skutečnou 'matkou všech politických problémů' na světě jsou politici jako Seehofer, kteří se neštítí rozdmýchávat strach, nenávist a násilí, jen aby tím pro sebe získali výhodu,« napsal třeba uživatel Bernhard Ehn. »Otec populismu dělá z migrace matku všech problémů,« konstatuje zase Andriyan Andreev.

»Já bych bez migrace vůbec nebyla, protože můj dědeček přišel do Německa jako gastarbeiter. Jsem takříkajíc vnučka všech problémů,« píše Charlotte Obermeierová. Další lidé se ptají, jestli by Seehofer neměl přestoupit do řad ultrapravicové protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), někteří ho rovnou vyzývají k odstoupení z funkce.

Jens Bruchmann pak upozorňuje, že Seehofer, který má na sociálních sítích i své zastánce, musí svým prohlášením myslet i Němce, kteří do Německa přišli po 2. světové válce ze zemí střední a východní Evropy. Těch bylo kolem 12-14 milionů a CSU se dosud vždy stavěla do role jejich ochránců.

Na webu už se k tématu objevují i různé vtipy. Podle jednoho z nich se Seehofer ptá kancléřky Angely Merkelové (CDU), jestli ví, kdo je matkou všech problémů, na což šéfka německé vlády odvětí: »Tvoje matka.«

Největší strach z Trumpa

Největší strach ale mají Němci z dopadů politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obava z toho, co kontroverzní prezident USA způsobí, je ještě vyšší než strach z terorismu nebo přírodních katastrof. Vyplývá to ze studie, kterou v Berlíně představila pojišťovací společnost R+V Versicherung. Ta obavy Němců zkoumala už posedmadvacáté. Druhý a třetí nejčastější strach obyvatel spolkové republiky souvisí s migrací.

Z toho, že svět bude kvůli Trumpovi nebezpečnější, má obavu 69 % Němců. Na 63 % Němců má obavu z toho, že lidé i úřady budou přetíženi velkým počtem uprchlíků. Stejné procento lidí má strach z napětí, k němuž může vést další příchod cizinců do země.

Trump se na čele tradičního žebříčku obav umístil na prvním místě i přesto, že se na dopady jeho politiky výzkumníci letos ptali poprvé. »Obecné nastavení Němců k Trumpovi bylo od začátku negativní,« vysvětluje jeden z důvodů jeho umístění politolog Manfred Schmidt. K dalším podle něj patří strach, že svět bude nebezpečnější kvůli Trumpově kritickému postoji k mezinárodním dohodám či EU.

I kvůli nim prezidenta Spojených států Němci vnímají jako větší ohrožení než například terorismus (59 %), politický extremismus (57 %) nebo přírodní katastrofy (56 %).

Právě strach z terorismu a politického extremismu ještě vloni celému žebříčku dominoval. U terorismu ale obava Němců klesla ze 71 %. Jde o největší pokles ze všech sledovaných kategorií. Tvůrci studie ho vysvětlují tím, že Německo vloni ani letos nezasáhl žádný rozsáhlý teroristický útok, a tak pocit strachu z něj oslabil.

Proti pravicovému extremismu

Zhruba 10 000 lidí se ve středu v Hamburku zúčastnilo protestu proti pravicovému extremismu a nenávisti vůči cizincům. Jeho účastnici chtěli vyjádřit nesouhlas s demonstrací, kterou svolal spolek Merkelová musí pryč, za nímž podle německé rozvědky stojí krajní pravice. Podle rozhlasu NDR se akce spolku namířené hlavně proti migrační politice kancléřky Angely Merkelové zúčastnilo zhruba jen 180 osob...

O migrantech se jednalo i v Bundestagu. CSU chce určité žadatele o azyl vracet nejen od německo-rakouské hranice, ale nový hraniční režim chce rozšířit i na další úseky. Poslanci CSU ve Spolkovém sněmu se ve svém schváleném usnesení na závěr uzavřené schůze zmiňují o společných hranicích s Francií, Nizozemskem a Švýcarskem.

Uplatňování režimu ale předpokládá uzavření bilaterálních dohod s jednotlivými unijními zeměmi, do nichž chce Německo žadatele o azyl na základě principu jejich první registrace vracet. Zatím Německo takové dohody uzavřelo s Řeckem a Španělskem.

Evakuace u Dunkerku

V severofrancouzském přímořském městě Grande-Synthe nedaleko Dunkerku úřady zahájily evakuaci tábora migrantů. Podle místních představitelů v něm žilo ve špatných podmínkách 500-800 uprchlíků, převážně iráckých Kurdů, kteří doufali, že se jim podaří dostat do Británie. Na evakuaci dohlíželi imigrační úředníci a zhruba 200 příslušníků bezpečnostních složek. Akce, jejímž cílem bylo dostat migranty pod střechu, se podle agentury AFP obešla bez incidentů.

Migranti, kteří projevili zájem požádat o azyl ve Francii, byli převezeni do uprchlických středisek. Ty, kteří tak nechtěli učinit, si podle ČTK převzala policie, která prověří jejich situaci. Tábor do naší uzávěrky v autobusech opustilo asi 250 lidí.

Roman JANOUCH