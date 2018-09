Praze hrozí vyškrtnutí ze seznamu

Dnes má pražské zastupitelstvo rozhodnout o tom, zda pošle do Sněmovny návrh zákona o památkové péči, podle něhož by už Národní památkový ústav – na návrh primátorky Adriany Krnáčové (ANO) - byl vyšachován z rozhodovacího procesu o tom, jaké megalomanské stavby – bez ohledu na stávající památkové souvislosti - si investoři, tedy developeři, v Praze postaví. Jejich zpupné komerční zájmy by přitom měly navrch. Posledním zářným příkladem budiž snaha zastavět náměstíčko před hotelem InterContinental na konci Pařížské ulice další skleněnou obludou a ubrat další kousek beztak už ubývající zeleně v Praze.

O komerčních záměrech developerů by podle návrhu zákona měli rozhodovat už pouze úředníci pražského magistrátu. Krnáčová argumentovala tím, že dohadování s NPÚ se prý zbytečně protahovala, a brzdila tak výstavbu. Jen tak na okraj – kam to najednou všichni pořád pospícháme? Do pekla?

Před takovou zhůvěřilostí varuje Výbor pro světové dědictví UNESCO, který (jak uvedly Novinky.cz) poslal v létě po svém zasedání v Bahrajnu Praze vytýkací dopis. Vyjádřil v něm velké rozčarování nad mnoha developerskými projekty velkého měřítka, které jsou navrženy do ochranného a širšího pásma Pražské památkové rezervace (PPR), a také nad nedostatečnou regulací výškových novostaveb, což může mít dopad na jeho mimořádnou univerzální hodnotu.

Takže z toho všeho vyplývá, že vinou zpupnosti bezohledných stavitelů – těchto novodobých gründerů – hrozí Praze vyškrtnutí Pražské památkové rezervace ze seznamu světového dědictví. Děkujeme ti, nová polistopadová dobo, která na pražský trůn dosadila osobu bez vztahu k historické paměti hlavního města.

Miroslav KANTEK