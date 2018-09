Proč potřebujeme novou úpravu zákona o zdravotnických prostředcích?

Pokud by nebyla tato úprava přijata, museli by pacienti již od začátku příštího roku za drtivou většinu potřebných zdravotních pomůcek platit spoluúčast ve výši 25 procent! Rozhodnutím Ústavního soudu byla totiž k 1. 1. 2019 zrušena ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která určovala nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků v ekonomicky nejméně náročném provedení. To doposud zjišťovala průzkumem trhu zdravotní pojišťovna. Připomínám, že každý rok se za zdravotnické prostředky vydávané na poukaz zaplatí z veřejného zdravotního pojištění 6,5 miliardy korun.

V návrhu ministerstva zdravotnictví, nyní projednávaného ve Sněmovně, je nově přílohou definován kategorizační strom = úhradové skupiny zdravotnických prostředků, včetně podmínek úhrady (indikační a preskripční omezení, kvalitativní podmínky, množstevní limity, základní limit úhrady). »Poukazové« prostředky budou rozděleny do úhradových skupin podle obdobných funkčních vlastností a účelem použití. Konkrétní zdravotnický prostředek tak bude zařazen do úhradové skupiny na základě ohlášení. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) bude mít přitom možnost - v odůvodněných případech - ve správním řízení změnit zařazení do úhradové skupiny, než jak žádal výrobce nebo ohlašovatel.

Nově navrhovaná právní úprava je podporována jak odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami, tak pacienty, kteří se také na přípravě v rámci odborné komise zřízené ministerstvem zdravotnictví podíleli. Odborníky i pacienty je oceňována přehlednost, sjednocení nároku pacienta, transparentnost správního řízení i odpovědnost státem řízené organizace, tedy SÚKLu. Zdravotní pojišťovny dostanou do rukou dva nové nástroje – možnost uzavírání dohod o nejvyšší ceně a právo iniciovat tzv. cenovou soutěž. Od toho si pojišťovny slibují dílčí úspory, samozřejmě při zachování potřeb pacientů. Těm by se také nově měla hradit celá řada dosud nehrazených zdravotnických prostředků – např. senzory pro měření cukru v krvi nebo moderní prostředky pro vlhké hojení ran. Některé zdravotnické prostředky, které jsou dnes hrazeny s 25procentním doplatkem, budou hrazeny plně nebo s minimální spoluúčastí. Zároveň bude stanoven i ochranný limit doplatku tam, kde by hrozila vysoká spoluúčast. Pojištěnci jistě ocení i nově nastavený systém cirkulace zdravotnických prostředků. Zákon předpokládá navýšení nákladů SÚKLu jednorázově cca 7 mil. Kč a v dalších letech na provoz pak cca 18 mil. ročně, což souvisí s přechodem celé agendy právě pod Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nyní je důležité, aby byla předloha schválena bez dalších významných zásahů v podobě poslanecké lidové tvořivosti, protože by to vyžadovalo opakované posuzování všemi zainteresovanými subjekty. Navíc by mohlo dojít k podezření, že za těmito změnami stojí zájmy některých konkrétních výrobců.

Je dobře, že po mnoha letech slibů dosavadních ministrů zdravotnictví konečně dojde k vyřešení problémů s hrazením zdravotnických prostředků a pacienti nebudou muset čelit katastrofálním zvýšeným nákladům.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka KSČM do Senátu v Náchodě