Hra paní Mayové

Téměř osobní válka paní Mayové proti Rusku eskaluje. Její emotivní středeční projev v britském parlamentu byl vysílán do celého světa. Následuje svolání Rady bezpečnosti OSN a zvýšený tlak na »mezinárodní společenství«. Rada bezpečnosti pochopitelně nic neschválí. Stačí veto Ruska, i když ani Čína nedá zřejmě paní Mayové za pravdu. Příštím krokem budou proto další ekonomické sankce proti Rusku, další peníze pro NATO a provokativní cvičení blízko ruských hranic a ultimáta typu: Buď přijmete, tedy Moskvo, tzv. nezávislé vyšetřovatele, tedy většinou jistě americké, nebo vás v Rusku čekají horké chvíle. A Američané? Už při posledním obvinění Moskvy svou spoluúčast na dalších a dalších sankcích vyhlásili. Duch Helsinek odvál studený vítr. A jsme u války zvané »studená«.

Zbývá si dát otázku, zda Mayové a Britům lze věřit, nebo ne. Zkušenost ukazuje, že Britové jsou mistři podrazů. Nemám na mysli jen Runcimanovu misi a Mnichov, kde jejich premiér Chamberlain neváhal prodat naši republiku. Stačí si připomenout, jak v osmdesátých letech si nechali zaplatit i poslední knoflík na uniformě českých letců a vojáků, kteří napomohli Anglii, aby se hitlerovci nedostali na ostrovy. Zaplatit jsme jim museli i letadla, která hlídala nebe nad Londýnem a byla při tom třeba sestřelena. To je naše zkušenost.

Svět by dokázal (tedy ten svět, na jehož sounáležitost se paní Mayová odvolává) jmenovat i jiné příklady. Stačí se zmínit o tom, jak Britové znásilnili irský národ, jak trestali »na zeleném ostrově« každého, kdo nemluvil anglicky, a dokázali to tak dokonale těmi nejhrůznějšími metodami, že irština při osamostatnění Irska téměř vymizela. Stačí si připomenout hrůzné zacházení s Indy, kteří chtěli mít také kus svobody a jejichž bojovníky svého času přivazovali k hlavním děl a výstřelem usmrtili, stačí si připomenout řeky na jihu Afriky, kde namísto čiré vody tekla v řekách červená voda zbarvená krví jejich odpůrců. Britové to byli, kdo svými letadly začali »pacifikovat« Libyi, aby se z prosperující země stala polopoušť a země bez skutečné vlády. Atd., atd.

Paní Mayová se chce stát novou premiérkou Thatcherovou. Možná, že v očích Britů se jí to podaří. Stojí však před špatně řešitelnými problémy. Před otázkou: Jak se ctí odejít z Unie? Lidé v Anglii už začínají pochybovat o jejích schopnostech. Kauza Skripal, jež je neustále eskalována, má proto napomoci, jak myšlení Britů odvést jiným směrem. Jde ale o těžký úkol. Nebude stačit tančit na hraně mezi studenou a horkou válkou. Zvláště až Angličané pochopí, že Mayová je pro ně vlastně tragédie. Svět, po jehož sounáležitosti volá, to pochopil, jen ještě drží podivnou solidaritu. Ale i to časem bude jinak.

Jaroslav KOJZAR