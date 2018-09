Co bude z hnutí »Aufstehen«?

V úterý 4. září proběhla v Berlíně tisková konference, na které iniciátoři hnutí »Povstat – společně pro spravedlivou a mírovou zemi« (Aufstehen) oficiálně zahájili jeho činnost. Stalo se tak po měsíci příprav, neboť vznik hnutí avizovala jeho přední organizátorka Sahra Wagenknechtová dne 4. srpna tohoto roku. Sahra Wagenknechtová je jednou z nejvýraznějších osobností strany Levice (Die Linke) a předsedkyní frakce této strany ve Spolkovém sněmu. Když S. Wagenknechová oznamovala úmysl vytvořit nové nadstranické hnutí, bylo to vzápětí poté, co potvrdila svůj odmítavý postoj k případné koaliční spolupráci se sociálními demokraty a Zelenými, »pokud to nebudou dělat jinak, než paní Merkelová« Hnutí Aufstehen nemá (zatím?) ambici stát se politickou stranou, chce »usilovat o obsahovou obnovu politiky v zemi«, přičemž »zve všechny, kteří si přejí více sociální spravedlnosti a mírovou zahraniční politiku«. Jedním ze zakladatelů hnutí je bývalý předseda Zelených Ludger Volmer, označující se za »zeleného disidenta« a prohlašující, že strana Zelení se vzdala svých zakládacích motivů – totiž pacifismu a sociální agendy.

Ve straně Levice se okamžitě po avizování hnutí Aufstehen samozřejmě objevily varovné a kritické hlasy, vyslovující obavu, že toto hnutí chce stranu rozštěpit. Nestor německého levicového hnutí Victor Grossman (»levičák v Levici«, jak sám sebe označuje) uvedl, že »bude skvělé, pokud to hnutí vyjde, ale je zde i nebezpečí rozpadu stran, aniž by skutečně nové hnutí vzniklo«. Naproti tomu klidně reagoval předseda Levice Bernd Riexinger, lakonicky konstatující, že iniciativa S. Wagenknechtové aspol. se zaměřuje na zklamané přívržence jiných politických stran. V oficiálním stanovisku vedení strany Levice k hnutí Aufstehen stojí, že se jedná o iniciativu jednotlivců a vedení k jeho podpoře nevyzývá; sjednocovací hnutí, které chce posunout společenské poměry doleva, má prý smysl jen tehdy, pokud osloví především lidi, kteří ještě nestojí vlevo nebo nejsou na levici organizováni.

Nutno dodat, že o sjednocovací nadstranické hnutí Aufstehen je v Německu mimořádný zájem, zvláště pak po událostech, ke kterým došlo v Chemnitzu. Do 10. srpna se k hnutí přihlásilo na jeho internetových stránkách www.aufstehen.de přes 50 000 lidí, dne 4. září oznámili organizátoři Aufstehen už více než 100 000 přívrženců. Další vývoj tohoto hnutí bude bezesporu značně zajímavý a hodný pozornosti – už jen proto, že se skutečně nejedná o projekt strany Levice, ale někteří její známí činitelé v čele se Sahrou Wagenknechtovou se v něm silně angažují. Kam bude hnutí směřovat, s jakými výsledky, jaké formy případně nabude? To nevědí ani jeho organizátoři.

Jiří MAŠTÁLKA, poslanec Evropského parlamentu za KSČM