Oranžová již patrně není v módě

Objevují se první volební plakáty, mezi nimi i ty senátora a starosty Bohumína Víchy. Oranžová v nich zásadně chybí. Co na tom lidi zaujalo? Po přečtení webových stránek tohoto kandidáta vyšlo najevo, že kandiduje s podporou KDU-ČSL a STAN. Jak to vlastně je? Levice, pravice a ČSSD? Lidé dnes hojně navštěvují internet. Ten nás velmi intenzivně a rychle informuje o všemožném dění. Někdy pravdivě, někdy účelově a občas i lživě. V případě tohoto kandidáta bychom si mohli říct, účel světí prostředky. Kdysi velký bojovník proti restitucím a za levicovou politiku dnes využívá podporu pravicových stran. V rámci KDU-ČSL si jistě vzpomeneme na návštěvy předsedy této strany Bělobrádka u sudetských Němců či maximální podporu církevních restitucí.

Nevím a ani nechci přemýšlet o tom, jaké kotrmelce nás u některých politiků ještě čekají. Kam zmizela levicová politika člena ČSSD? To si musí senátor a také sociální demokrat Vícha vyřešit především se svým svědomím a hlavně občany. Účelovost a převlékání kabátů v politice nejsou u našich občanů příliš v oblibě. Možná by si mohl vzpomenout na své proklamace a sliby z minulých let.



Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR